Material apreendido pelos policiais militares - Divulgação

Material apreendido pelos policiais militaresDivulgação

Publicado 17/08/2026 14:43

Rio - Três suspeitos morreram após um confronto com policiais militares durante uma operação no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , na manhã desta segunda-feira (17). Um quarto homem ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Municipal Moacyr do Carmo. Na ação, um suspeito de 30 anos foi preso.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Serviço Reservado do 15º BPM (Duque de Caxias) realizavam um trabalho de vasculhamento na Rua Floresta para localizar indivíduos e materiais relacionados ao crime organizado. No local, os agentes encontraram um fuzil Colt calibre 5.56, munições, cinco carregadores de fuzil e uma grande quantidade de material entorpecente.



Em outro ponto da região, no Corte Oito, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 15º BPM teriam sido atacados por criminosos armados. Houve troca de tiros e, após o confronto, quatro suspeitos foram encontrados feridos pelos agentes.



Os quatro homens foram encaminhados para o Hospital Municipal Moacyr do Carmo. Três deles não resistiram aos ferimentos, enquanto o quarto permanece internado sob custódia.



A identidade dos mortos não foi divulgada pela corporação. De acordo com informações levantadas pelos policiais no local, o homem ferido possui três anotações criminais por tráfico de drogas.



Além do fuzil, a PM informou ter apreendido três pistolas e uma grande quantidade de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 59ª DP (Duque de Caxias), onde o caso foi registrado.