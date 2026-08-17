Material apreendido pelos policiais militaresDivulgação
Em outro ponto da região, no Corte Oito, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 15º BPM teriam sido atacados por criminosos armados. Houve troca de tiros e, após o confronto, quatro suspeitos foram encontrados feridos pelos agentes.
Os quatro homens foram encaminhados para o Hospital Municipal Moacyr do Carmo. Três deles não resistiram aos ferimentos, enquanto o quarto permanece internado sob custódia.
A identidade dos mortos não foi divulgada pela corporação. De acordo com informações levantadas pelos policiais no local, o homem ferido possui três anotações criminais por tráfico de drogas.
Além do fuzil, a PM informou ter apreendido três pistolas e uma grande quantidade de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 59ª DP (Duque de Caxias), onde o caso foi registrado.
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