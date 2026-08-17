O cadastro dos blocos do Carnaval de Rua 2027 do Rio começa nesta segunda-feira (24) - Carlos Elias/Agência O Dia

O cadastro dos blocos do Carnaval de Rua 2027 do Rio começa nesta segunda-feira (24)Carlos Elias/Agência O Dia

Publicado 17/08/2026 17:59

Rio - A Prefeitura do Rio inicia na próxima segunda-feira (24) o cadastro dos blocos que pretendem desfilar pelas ruas da cidade durante o Carnaval 2027. As inscrições seguem até 24 de setembro e serão realizadas exclusivamente pela internet. O procedimento é obrigatório para a autorização dos cortejos e dá início ao planejamento da folia de rua.

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O cadastramento permite que a Riotur e os demais órgãos públicos envolvidos antecipem o planejamento de logística, segurança e infraestrutura necessários para os desfiles em diferentes regiões da cidade.



Em 2026, mais de 400 desfiles foram autorizados. Para 2027, o Carnaval de Rua está previsto para começar em 16 de janeiro.



Inscrições



Os responsáveis pelos blocos deverão realizar o cadastro dentro do prazo estabelecido, exclusivamente pelo



“O Carnaval de Rua é uma das maiores expressões da cultura carioca e os blocos são parte fundamental dessa história. A cada ano, novas iniciativas se somam a uma tradição que se reinventa sem perder sua essência. Nosso objetivo é contribuir para que essa festa seja, a cada ano, mais organizada e estruturada, preservando a espontaneidade, a diversidade e a identidade que fazem do Carnaval do Rio uma referência para o mundo”, afirma o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.



Calendário do Carnaval de Rua 2027



24/08 a 24/09: inscrições dos blocos.



25/09 a 15/10: análise dos órgãos municipais.



16/10 a 22/10: liberação do Documento de Cadastro Preliminar ou Documento de Cadastro Não Efetivado para download no site e período para solicitação de revisão de parecer.



23/10 a 31/10: respostas aos pedidos de revisão de parecer e liberação do documento de cadastro preliminar ou documento de cadastro não efetivado.



01/11 a 11/01: período em que o representante legal do bloco deverá procurar os órgãos públicos competentes, como PMERJ, PCERJ e CBMERJ, para obter a documentação complementar obrigatória.



12/01 a 14/01: período para envio, pelo site, dos documentos complementares obrigatórios e liberação do documento de cadastro efetivado após a conferência.



15/01: término do envio do documento de cadastro efetivado e finalização do processo. O cadastramento permite que a Riotur e os demais órgãos públicos envolvidos antecipem o planejamento de logística, segurança e infraestrutura necessários para os desfiles em diferentes regiões da cidade.Em 2026, mais de 400 desfiles foram autorizados. Para 2027, o Carnaval de Rua está previsto para começar em 16 de janeiro.Os responsáveis pelos blocos deverão realizar o cadastro dentro do prazo estabelecido, exclusivamente pelo site da Riotur “O Carnaval de Rua é uma das maiores expressões da cultura carioca e os blocos são parte fundamental dessa história. A cada ano, novas iniciativas se somam a uma tradição que se reinventa sem perder sua essência. Nosso objetivo é contribuir para que essa festa seja, a cada ano, mais organizada e estruturada, preservando a espontaneidade, a diversidade e a identidade que fazem do Carnaval do Rio uma referência para o mundo”, afirma o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.24/08 a 24/09: inscrições dos blocos.25/09 a 15/10: análise dos órgãos municipais.16/10 a 22/10: liberação do Documento de Cadastro Preliminar ou Documento de Cadastro Não Efetivado para download no site e período para solicitação de revisão de parecer.23/10 a 31/10: respostas aos pedidos de revisão de parecer e liberação do documento de cadastro preliminar ou documento de cadastro não efetivado.01/11 a 11/01: período em que o representante legal do bloco deverá procurar os órgãos públicos competentes, como PMERJ, PCERJ e CBMERJ, para obter a documentação complementar obrigatória.12/01 a 14/01: período para envio, pelo site, dos documentos complementares obrigatórios e liberação do documento de cadastro efetivado após a conferência.15/01: término do envio do documento de cadastro efetivado e finalização do processo.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna