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Lexa é coroada rainha de bateria da Em Cima da Hora
Carnaval

Lexa é coroada rainha de bateria da Em Cima da Hora

Cantora soltou a voz, mostrou muito samba no pé e fez uma série de agradecimentos; ela estava acompanhada da família

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Isabelle Rosa
Lexa é coroada rainha de bateria da Em Cima da Hora
Lexa é coroada rainha de bateria da Em Cima da Hora
Lexa é a nova rainha de bateria da Em Cima da Hora
Lexa é coroada rainha de bateria da Em Cima da Hora
Lexa é coroada rainha de bateria da Em Cima da Hora
Lexa canta e dança durante evento na Em Cima da Hora
Lexa mostrou muito samba no pé durante sua coroação
Lexa é coroada rainha de bateria da Em Cima da Hora
Lexa posa ao lado da irmã, Wenny, e da mãe, Darlin
Lexa ganha beijinho do marido, Ricardo Vianna
Lexa e o marido, Ricardo Vianna
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Rio - Lexa, de 31 anos, retorna ao carnaval carioca no próximo ano. A cantora foi coroada rainha de bateria da Em Cima da Hora, da Série Ouro, durante um evento na quadra da escola, localizada em Cavalcanti, na Zona Norte, neste domingo (16). Usando um vestido brilhante e curtinho, a cantora mostrou samba no pé, fez uma série de agradecimentos e foi ovacionada pelo público. 
Antes de ser coroada, Lexa cantou o samba-enredo "Os Sertões" em cima de uma alegoria e sambou muito. Em outro momento, já no palco, a cantora recebeu a coroa das mãos da mãe, Darlin Ferrattry, e a faixa da irmã, Wenny Isa. Marido da artista, Ricardo Vianna, também marcou presença no local. 
 
 
 
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Em um trecho do discurso, Lexa recordou a origem humilde. "Eu vim de comunidade, sou cria do Parque União. E, graças a Deus, depois de ser padeira, de viver muitas coisas na minha vida, eu consegui conquistar os holofotes, mas não foi fácil. Eu sei muito bem o que é vir do morro e que conquistar para a gente é muito mais difícil. Sou cantora de funk e tenho muito orgulho disso". 
Lexa estava fora do carnaval carioca desde 2025, quando deixou o cargo de rainha de bateria da Unidos da Tijuca após a perda da filha, Sofia. Ela ficou na agremiação durante cinco anos. No ano passado, a cantora estreou em São Paulo como madrinha da escola Dragões da Real.
Em 2027, a Em Cima da Hora levará para a Sapucaí o enredo "Luzia Pinta - Da Calunga Grande aos Calundus da Cura". A escola será a sétima a desfilar no dia 6 de fevereiro. 

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