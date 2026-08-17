Lexa é coroada rainha de bateria da Em Cima da Hora

Rio - Lexa, de 31 anos, retorna ao carnaval carioca no próximo ano. A cantora foi coroada rainha de bateria da Em Cima da Hora , da Série Ouro, durante um evento na quadra da escola, localizada em Cavalcanti, na Zona Norte, neste domingo (16). Usando um vestido brilhante e curtinho, a cantora mostrou samba no pé, fez uma série de agradecimentos e foi ovacionada pelo público.

Antes de ser coroada, Lexa cantou o samba-enredo "Os Sertões" em cima de uma alegoria e sambou muito. Em outro momento, já no palco, a cantora recebeu a coroa das mãos da mãe, Darlin Ferrattry, e a faixa da irmã, Wenny Isa. Marido da artista, Ricardo Vianna, também marcou presença no local.







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Em um trecho do discurso, Lexa recordou a origem humilde. "Eu vim de comunidade, sou cria do Parque União. E, graças a Deus, depois de ser padeira, de viver muitas coisas na minha vida, eu consegui conquistar os holofotes, mas não foi fácil. Eu sei muito bem o que é vir do morro e que conquistar para a gente é muito mais difícil. Sou cantora de funk e tenho muito orgulho disso".

Lexa estava fora do carnaval carioca desde 2025, quando deixou o cargo de rainha de bateria da Unidos da Tijuca após a perda da filha, Sofia. Ela ficou na agremiação durante cinco anos. No ano passado, a cantora estreou em São Paulo como madrinha da escola Dragões da Real.

Em 2027, a Em Cima da Hora levará para a Sapucaí o enredo "Luzia Pinta - Da Calunga Grande aos Calundus da Cura". A escola será a sétima a desfilar no dia 6 de fevereiro.





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