Início da disputa de samba da Imperatriz contou com apresentação de mestre-sala e porta-bandeira - Wagner Rodrigues / Imperatriz

Início da disputa de samba da Imperatriz contou com apresentação de mestre-sala e porta-bandeiraWagner Rodrigues / Imperatriz

Publicado 16/08/2026 11:06





“É sempre um período muito especial o início de mais uma caminhada rumo ao Carnaval, e não há nada melhor do que começar essa trajetória na nossa feijoada, ao lado da nossa comunidade. A safra está espetacular, a melhor dos últimos anos na Imperatriz, um sucesso desde que todas as obras foram divulgadas. Mais uma vez, fica minha gratidão aos compositores, e que vença o melhor para a nossa escola. A Imperatriz vem cada vez mais forte e com muita vontade de ganhar o título”, afirmou a presidente Catia Drumond, que acompanhou todas as apresentações.



Antes da disputa, houve apresentação dos segmentos da escola e do intérprete Pitty de Menezes.



Após a exibição das 27 parcerias, 10 sambas foram classificados para a segunda fase eliminatória, que acontece na proxima sexta-feira (21). Rio - A Imperatriz Leopoldinense realizou neste sábado (15) sua primeira eliminatória na disputa de samba-enredo para o Carnaval 2027 . A escola, que levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia”, do carnavalesco Leandro Vieira, recebeu em sua quadra, em Ramos, durante sua tradicional feijoada, a apresentação dos 27 sambas inscritos.“É sempre um período muito especial o início de mais uma caminhada rumo ao Carnaval, e não há nada melhor do que começar essa trajetória na nossa feijoada, ao lado da nossa comunidade. A safra está espetacular, a melhor dos últimos anos na Imperatriz, um sucesso desde que todas as obras foram divulgadas. Mais uma vez, fica minha gratidão aos compositores, e que vença o melhor para a nossa escola. A Imperatriz vem cada vez mais forte e com muita vontade de ganhar o título”, afirmou a presidente Catia Drumond, que acompanhou todas as apresentações.Antes da disputa, houve apresentação dos segmentos da escola e do intérprete Pitty de Menezes.Após a exibição das 27 parcerias, 10 sambas foram classificados para a segunda fase eliminatória, que acontece na proxima sexta-feira (21).

A grande final acontece no dia 18 de setembro. A Imperatriz será a quarta escola a desfilar, encerrando a noite da segunda-feira de Carnaval, dia 8 de fevereiro.

As parcerias classificadas foram:



Samba 01- Zé Katimba, Inácio Rios, Jorge Arthur, Júlio Alves, Mirandinha Sambista e Igor Federal;



Samba 04- Josimar, Carlos Kind, Diego Jorge, PC do Rio, Kleber Di Cesar, Robert Farrow;



Samba 05- Hélio Porto, Miguel Dibo, Orlando Ambrósio, Marcelo Viana, Antônio Crescente;



Samba 07- Me Leva, Thiago Meiners, Gabriel Coelho, Herval Neto,Bernardo Nobre e Guilherme Macedo;



Samba 10- Jeferson Lima, Rômulo Meirelles, Jorge Goulart, Luís Moreira, Alfredo Junior e Tuninho Professor;



Samba 13- Mateus Pranto, Laura Romero, Luizinho das Camisas, Ronnie Machado, Robson Santos e Flavinho Bafo da Onça;



Samba 20- Moisés Santiago, Diego Nicolau, Aldir Senna, Alexandre Cabeça, Dandan do Samba, Wilson Mineiro;



Samba 23- Eduardo Medrado, Márcio Pessi,Sandro Nery, Rodrigo Gauz, Juliana Madi e Patrick Soares;



Samba 24- Renan Gêmeo, Rodrigo Gêmeo, Sandro Compositor, Silvio Mesquita, César Nascimento e Marcelo Adnet;



Samba 26- Guga Martins, Ailson Picanço, Flávio Nery, Marcelo Moraes, Wendel Uchôa, Ricardo Construção.

