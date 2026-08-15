Desfiles da Série Ouro, em 2027, acontecerão nos dias 5 e 6 de fevereiro - Divulgação

Desfiles da Série Ouro, em 2027, acontecerão nos dias 5 e 6 de fevereiroDivulgação

Publicado 15/08/2026 12:18

Rio - A Liga RJ inicia, na terça-feira (18), a partir do meio-dia, a venda de ingressos para os desfiles da Série Ouro em 2027. As entradas para os setores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 custarão R$ 22,50 (meia-entrada) e R$ 45 (inteira), e a comercialização será pela plataforma Ticketmaster.

As apresentações estão marcadas para os dias 5 e 6 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí, abrindo oficialmente a programação do Sambódromo.



Deo Pessoa, presidente da Liga RJ, destaca a política dos valores. “Manter os preços populares é uma forma de garantir que o público que constrói o Carnaval e vive essa festa nas comunidades esteja presente também no dia do desfile oficial. A Série Ouro é feita para o povo e queremos que a Sapucaí esteja cheia de apaixonados pelo samba, celebrando junto com as escolas esse grande espetáculo”, afirma.



Ao todo, 17 escolas de samba vão disputar o título da Série Ouro. Na sexta-feira (5 de fevereiro), oito agremiações entram na Avenida para dar início à festa. A noite começa com a São Clemente, seguida por Unidos do Jacarezinho, Porto da Pedra, Vigário Geral, Acadêmicos de Niterói, União da Ilha, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu, que encerra a primeira noite.



No sábado (6 de fevereiro), outras nove escolas completam a programação. A Acadêmicos de Santa Cruz abre a segunda noite, seguida por Inocentes de Belford Roxo, Estácio de Sá, Unidos de Padre Miguel, Arranco, Império Serrano, Em Cima da Hora, Botafogo Samba Clube e União do Parque Acari, responsável por encerrar os desfiles do grupo.