Comitiva da Vila presente na feira literária da Chapada DiamantinaDivulgação
Unidos de Vila Isabel apresenta enredo em feira na Chapada Diamantina
Escola de samba integra programação literária de evento ao lado do escritor Itamar Vieira Junior, autor de 'Torto Arado', tema de 2027
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