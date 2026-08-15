Comitiva da Vila presente na feira literária da Chapada Diamantina - Divulgação

Comitiva da Vila presente na feira literária da Chapada DiamantinaDivulgação

Publicado 15/08/2026 14:21

A Unidos de Vila Isabel vai levar o Carnaval para dentro da programação da Fligê – Festa Literária de Mucugê, que acontece entre o 13 e 16 de agosto, na Chapada Diamantina, na Bahia. A escola participa do evento como parte do processo de pesquisa e imersão cultural para o Carnaval 2027, quando apresentará na Marquês de Sapucaí o enredo “Torto Arado – Sobre a Terra Há de Viver Sempre o Mais Forte”, inspirado no livro de Itamar Vieira Junior.

A azul e branca estará na mesa “Literatura e Carnaval”, ao lado de Itamar. O encontro será mais uma oportunidade de aprofundar a relação da escola com a obra e trocar experiências sobre o processo de transformação da história de Torto Arado em um desfile.

O carnavalesco Gabriel Haddad comemorou a chance de poder participar. “A importância é muito grande porque a gente consegue continuar estudando e entendendo o enredo. Na verdade, esse processo só para quando a gente entrega o livro abre alas. Estar aqui também nos permite conversar com o Itamar Vieira Junior, entender melhor alguns detalhes da obra e como vamos apresentar tudo isso nas fantasias e alegorias. E existe uma outra troca que é muito importante: fazer com que as pessoas daqui da Chapada entendam como vamos levar essa história para a Avenida, desde a divisão dos setores até a construção das alegorias e fantasias. Esses cenários precisam estar integrados à narrativa do enredo. Por isso, essa conversa entre a equipe de Carnaval, o Itamar e a população da Chapada Diamantina é tão importante.”

A Vila será a quarta escola a desfilar no Domingo de Carnaval, dia 7 de fevereiro. O enredo será desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, em parceria com o pesquisador Vinicius Natal.