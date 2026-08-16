Pagé Zeneida Lima é o enredo da Beija-Flor para o Carnaval 2027 - Divulgação

Pagé Zeneida Lima é o enredo da Beija-Flor para o Carnaval 2027Divulgação

Publicado 16/08/2026 07:40





Como campeãs da etapa paraense, as duas obras garantiram vaga direto na semifinal da disputa de samba-enredo da Beija-Flor, que acontece no dia 3 de setembro, em Nilópolis, quando irão concorrer com as demais composições classificadas nas eliminatórias realizadas na quadra da escola.



A etapa de Belém integra o intercâmbio cultural promovido pela Beija-Flor em torno do enredo “Zeneida: O Sopro do Pó de Louro”, dedicado à trajetória da pajé marajoara Zeneida Lima. A Beija-Flor de Nilópolis anunciou, neste sábado (15), as duas agremiações paraenses vencedoras da etapa especial realizada em Belém do Pará: Bole Bole e Xodó da Nega. As obras foram selecionadas para representar o Pará na disputa de samba-enredo do Carnaval 2027 da escola. Como campeãs da etapa paraense, as duas obras garantiram vaga direto na semifinal da disputa de samba-enredo da Beija-Flor, que acontece no dia 3 de setembro, em Nilópolis, quando irão concorrer com as demais composições classificadas nas eliminatórias realizadas na quadra da escola.A etapa de Belém integra o intercâmbio cultural promovido pela Beija-Flor em torno do enredo “Zeneida: O Sopro do Pó de Louro”, dedicado à trajetória da pajé marajoara Zeneida Lima.

A programação contou com a presença da comitiva liderada pelo presidente Almir Reis, além de artistas, equipe de pesquisa, profissionais do Carnaval e integrantes da diretoria.