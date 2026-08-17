Carlos Eduardo da Silva foi preso em flagrante após agredir e atear fogo na própria companheira - Divulgação PCRJ

Carlos Eduardo da Silva foi preso em flagrante após agredir e atear fogo na própria companheiraDivulgação PCRJ

Publicado 17/08/2026 17:59 | Atualizado 18/08/2026 12:50

Rio - A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante após ele atear fogo na própria companheira durante uma discussão na Pavuna, Zona Norte do Rio. A vítima sofreu graves queimaduras. Identificado como Carlos Eduardo da Silva, o agressor acabou localizado nesta segunda-feira (17) no local onde trabalhava, nas proximidades de onde o crime aconteceu.





Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta de 1h, na Rua Honório Hermeto, durante uma discussão do casal motivada por ciúmes.



Após tomarem conhecimento do caso, policiais civis da 39ª DP (Pavuna) realizaram diligências para localizar o autor. A equipe encontrou Carlos Eduardo no local onde trabalhava e o conduziu à delegacia.



Na unidade policial, a autoridade determinou a prisão em flagrante. Cumpridas as formalidades legais, o preso seguirá para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.



A Secretaria Municipal de Saúde informou que a direção do Hospital Municipal Souza Aguiar acompanha a paciente, que está internada no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) da unidade com quadro de saúde estável. Detalhes são restritos aos familiares. A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Carlos. O espaço segue aberto. A vítima, Mayza Duarte Ferreira, de 21 anos, sofreu graves queimaduras e foi socorrida pelo próprio pai. Ele a levou inicialmente para a UPA Ricardo de Albuquerque e, devido à gravidade dos ferimentos, a jovem foi transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna



