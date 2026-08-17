Em homenagem, um caminhão circulou pelo condomínio com uma foto de Cosme - Reprodução/TV Globo

Em homenagem, um caminhão circulou pelo condomínio com uma foto de CosmeReprodução/TV Globo

Publicado 17/08/2026 07:04 | Atualizado 17/08/2026 11:42

Rio - Um policial militar foi preso em flagrante após matar a tiros o porteiro Cosme de Oliveira Ramos em frente a um condomínio, no bairro Vila Dagmar, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. O crime aconteceu no último sábado (15), quando a vítima chegava para trabalhar.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 39º BPM (Belford Roxo) estiveram no local após serem acionadas para uma ocorrência. Em seguida, os agentes encontraram a vítima, atingida por disparos.

Durante o atendimento, um policial militar informou ser o autor dos tiros e se entregou na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por homicídio. A motivação do crime ainda é investigada.

Cosme de Oliveira Ramos foi morto a tiros por um policial militar Reprodução/Rede Social



Cosme deixa mulher, filho e uma neta. Nas redes sociais, o filho lamentou a morte. "Acordei recebendo uma das piores notícias da minha vida, você saiu para trabalhar e agora eu e minha mãe não vamos ter você voltando para casa. Vai ser muito difícil prosseguir nessa vida sem você, a M. F. só pôde ter a sorte de viver com você por 9 meses, muito pouco, mas nesse período ela recebeu todo amor do mundo de um avô babão (...) Você foi e sempre será meu herói e meu ídolo", disse. Cosme deixa mulher, filho e uma neta. Nas redes sociais, o filho lamentou a morte. "Acordei recebendo uma das piores notícias da minha vida, você saiu para trabalhar e agora eu e minha mãe não vamos ter você voltando para casa. Vai ser muito difícil prosseguir nessa vida sem você, a M. F. só pôde ter a sorte de viver com você por 9 meses, muito pouco, mas nesse período ela recebeu todo amor do mundo de um avô babão (...) Você foi e sempre será meu herói e meu ídolo", disse.

Moradores do condomínio e amigos de Cosme o descreveram como um ótimo profissional. Em homenagem, um caminhão com uma foto do porteiro circulou pelo local sob aplausos. O enterro está marcado para a tarde desta segunda-feira (17) no Cemitério Solidão, em Belford Roxo.

"Cosme era uma pessoa maravilhosa. Ainda não consigo entender uma covardia tão grande. Ele estava chegando para começar o turno dele. Nós moradores do condomínio estamos arrasados com essa covardia e crueldade. Sentimentos à família do Cosme", relatou um morador.

"Um profissional exemplar, muito educado, atencioso, respeitoso e sempre nos atendia com um sorriso no rosto. Ninguém no condomínio tem algo negativo para falar dele, só temos boas lembranças. Que o Espírito Santo de Deus esteja com toda família e amigos. O senhor Cosme agora dorme no Senhor. Que haja justiça humana e divina", afirmou outro.

"Infelizmente, perdemos hoje um amigo muito querido. Um ser humano extraordinário que não merecia terminar sua vida dessa maneira. Uma excelente pessoa, educado, ótimo profissional, carismático, solicitado e sempre de bem com a vida. Infelizmente esses são os nossos polícias de hoje", lamentou mais um.