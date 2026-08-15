Mulher está internada no Hospital Getúlio Vargas, na Penha - Érica Martin

Mulher está internada no Hospital Getúlio Vargas, na PenhaÉrica Martin

Publicado 15/08/2026 15:43

O caso aconteceu na última quarta-feira (12). Como fazia habitualmente, ela embarcou em um coletivo da linha 629 (Irajá x Saens Peña) para seguir até o trabalho - uma clínica no Humaitá, na Zona Sul. Enquanto passava pela região de Vila Kosmos, também na Zona Norte, a passageira foi baleada. Naquele momento, ocorria um confronto entre policiais militares e criminosos nas proximidades da comunidade do Trem.

O tiro atravessou a região do pescoço e provocou uma grave lesão na coluna cervical da vítima. Aline foi socorrida e levada ao Hospital Getúlio Vargas por um policial que estava no local.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a fonoaudióloga chegou lúcida na unidade. No entanto, mesmo consciente, o quadro inspirava preocupação. Médicos a encaminharam diretamente ao centro cirúrgico. O procedimento durou cerca de quatro horas e meia.

Na tarde deste sábado (15), a SES informou que o quadro da paciente continua grave.

Questionada sobre o caso, a Polícia Civil informou que a investigação está sob sigilo na 27ª DP (Vicente de Carvalho).