Mulher está internada no Hospital Getúlio Vargas, na PenhaÉrica Martin

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Romulo Cunha
Rio - A fonoaudióloga Aline de Siqueira Affonso, de 53 anos, atingida por uma bala perdida no pescoço quando estava dentro de um ônibus, segue internada em estado grave, neste sábado (15), no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte.
O caso aconteceu na última quarta-feira (12). Como fazia habitualmente, ela embarcou em um coletivo da linha 629 (Irajá x Saens Peña) para seguir até o trabalho - uma clínica no Humaitá, na Zona Sul. Enquanto passava pela região de Vila Kosmos, também na Zona Norte, a passageira foi baleada. Naquele momento, ocorria um confronto entre policiais militares e criminosos nas proximidades da comunidade do Trem.
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O tiro atravessou a região do pescoço e provocou uma grave lesão na coluna cervical da vítima. Aline foi socorrida e levada ao Hospital Getúlio Vargas por um policial que estava no local.
Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a fonoaudióloga chegou lúcida na unidade. No entanto, mesmo consciente, o quadro inspirava preocupação. Médicos a encaminharam diretamente ao centro cirúrgico. O procedimento durou cerca de quatro horas e meia.
Na tarde deste sábado (15), a SES informou que o quadro da paciente continua grave.
Questionada sobre o caso, a Polícia Civil informou que a investigação está sob sigilo na 27ª DP (Vicente de Carvalho).