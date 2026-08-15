Prisão foi realizada por agentes da DRCPIM. O pai das meninas foi o responsável pela denúncia - Reprodução / Redes Sociais

Prisão foi realizada por agentes da DRCPIM. O pai das meninas foi o responsável pela denúnciaReprodução / Redes Sociais

Publicado 15/08/2026 14:48

Rio - Um líder religioso, de 46 anos, condenado a 15 anos de prisão por estuprar duas irmãs, foi preso no bairro Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, ele se aproveitou do cargo para abusar as vítimas.

As meninas tinham 12 e 13 anos na época do crime. Ambas frequentavam, junto com a família, um centro religioso na Zona Norte do Rio, onde o homem exercia função de liderança.

A investigação começou depois de uma denúncia do pai das crianças. De acordo com o apurado, o homem teria explorado a posição de confiança como autoridade religiosa para cometer os abusos, inclusive fazendo ameaças para mantê-las em silêncio.

A Polícia Civil informou que ele chegou a usar armas brancas para ameaçá-las, além de intimidações de natureza espiritual.

A prisão foi realizada na última quinta-feira (13) por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM). Contra ele, havia um mandado de prisão decorrente de uma condenação definitiva por estupro de vulnerável. Ele terá que cumprir 15 anos e nove meses em regime fechado.