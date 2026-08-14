Carne armazenada de forma inadequada foi encontrada durante a fiscalização. - Divulgação/Sedcon

Carne armazenada de forma inadequada foi encontrada durante a fiscalização.Divulgação/Sedcon

Publicado 14/08/2026 18:44

Rio - Uma fiscalização realizada nesta sexta-feira (14) em um supermercado de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, terminou com a apreensão de 957 kg de alimentos impróprios para o consumo . Os agentes encontraram produtos com prazo de validade vencido, itens sem indicação de validade e alimentos armazenados em condições inadequadas.

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A ação contou com a participação da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), do Procon-RJ, do Conselho Regional de Química (CRQ) e do 15º BPM (Duque de Caxias).



Entre os produtos apreendidos estavam diversos tipos de carnes, queijos minas e outros alimentos que apresentavam condições inadequadas para a comercialização. A fiscalização também identificou itens armazenados de forma irregular, protegidos apenas por um véu, o que permitia o contato direto com consumidores e a exposição a vetores.



Além disso, foram encontrados 91 potes de margarina, que totalizavam cerca de 42 quilos, expostos na área de vendas e mantidos em temperatura inadequada.



Durante a inspeção, os agentes constataram ainda problemas estruturais no estabelecimento, como a presença de um pallet de madeira na câmara resfriada, um ralo sem proteção de tela e uma lixeira com o pedal quebrado no corredor das câmaras. O supermercado também não possuía a autenticação do Livro de Reclamações do Procon-RJ.



Os agentes verificaram ainda que produtos como desinfetante, sabonete líquido e inseticidas não apresentavam, nos rótulos, a identificação do responsável técnico, o que comprometia a disponibilização de informações adequadas aos consumidores.