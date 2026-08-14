Aeroporto Santos Dumont, no Centro do RioDivulgação/Infraero
A prisão ocorreu no âmbito da Operação Criptoabate, deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS) nesta quinta (13), com o objetivo de desarticular um esquema de fraude eletrônica estruturado por meio de uma falsa plataforma de investimentos.
Segundo apurações, a organização criminosa utilizava a modalidade conhecida como "pig butchering", onde os criminosos estabelecem uma relação com as vítimas, por meio de mentorias, para induzi-las a realizar investimentos financeiros progressivos na plataforma. A principal vítima, uma mulher de 70 anos, teve prejuízo superior a R$ 37 milhões.
Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
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