Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio - Divulgação/Infraero

Aeroporto Santos Dumont, no Centro do RioDivulgação/Infraero

Publicado 14/08/2026 15:18

Rio - A Polícia Federal cumpriu um mandado prisão preventiva contra um foragido por crimes financeiros, nesta sexta-feira (14), no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio. O homem de 41 anos é apontado como integrante de uma organização criminosa especializada em fraude eletrônica de R$ 50 milhões e lavagem de dinheiro.

A ordem judicial foi expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Natural de Presidente Prudente, em São Paulo, ele pretendia embarcar em um voo comercial para a capital paulista.



A prisão ocorreu no âmbito da Operação Criptoabate, deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS) nesta quinta (13), com o objetivo de desarticular um esquema de fraude eletrônica estruturado por meio de uma falsa plataforma de investimentos.



Segundo apurações, a organização criminosa utilizava a modalidade conhecida como "pig butchering", onde os criminosos estabelecem uma relação com as vítimas, por meio de mentorias, para induzi-las a realizar investimentos financeiros progressivos na plataforma. A principal vítima, uma mulher de 70 anos, teve prejuízo superior a R$ 37 milhões.



Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.