Tentativa de assalto aconteceu na Rua Clara de Araújo, Jardim Tropical, em Nova Iguaçu - Reprodução / Google Street View

Tentativa de assalto aconteceu na Rua Clara de Araújo, Jardim Tropical, em Nova IguaçuReprodução / Google Street View

Publicado 14/08/2026 11:21

Rio - O policial militar Patrick da Cunha Teixeira, de 38 anos, baleado na noite de quinta-feira (13) durante uma tentativa de assalto na Rua Clara de Araújo, Jardim Tropical, em Nova Iguaçu , está em estado grave, sob cuidados intensivos. Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo, que causou ferimento na região da virilha e traumatismo cranioencefálico.

Segundo o Hospital Geral de Nova Iguaçu, Patrick Teixeira deu entrada na unidade na noite desta quinta-feira e precisou passar por procedimentos cirúrgicos de emergência e está internado no CTI. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados após serem informados de que o policial havia sido baleado.



Os suspeitos fugiram do local e, até o momento, não foram localizados. A ocorrência seguiu para a 52ª DP, onde diligências estão em andamento para apurar os fatos.