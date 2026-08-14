Tentativa de assalto aconteceu na Rua Clara de Araújo, Jardim Tropical, em Nova IguaçuReprodução / Google Street View

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Alexia Gomes
Rio - O policial militar Patrick da Cunha Teixeira, de 38 anos, baleado na noite de quinta-feira (13) durante uma tentativa de assalto na Rua Clara de Araújo, Jardim Tropical, em Nova Iguaçu, está em estado grave, sob cuidados intensivos. Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo, que causou ferimento na região da virilha e traumatismo cranioencefálico.
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Segundo o Hospital Geral de Nova Iguaçu, Patrick Teixeira deu entrada na unidade na noite desta quinta-feira e precisou passar por procedimentos cirúrgicos de emergência e está internado no CTI. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados após serem informados de que o policial havia sido baleado.
Os suspeitos fugiram do local e, até o momento, não foram localizados. A ocorrência seguiu para a 52ª DP, onde diligências estão em andamento para apurar os fatos.