Suspeito foi preso e levado para a delegacia, onde permaneceu à disposição das autoridadesReprodução
Trabalho de inteligência leva à captura de condenado por homicídio em Nova Iguaçu
Mandado expedido pela 2ª Vara Criminal foi cumprido depois que agentes identificaram o endereço usado pelo procurado
Trabalho de inteligência leva à captura de condenado por homicídio em Nova Iguaçu
Mandado expedido pela 2ª Vara Criminal foi cumprido depois que agentes identificaram o endereço usado pelo procurado
Polícia localiza condenado por morte de adolescente em Nova Iguaçu
Lucas Torres dos Santos tinha 16 anos quando foi levado a um imóvel abandonado em 2019 e encontrado morto dois dias depois
DHBF investiga ataque que matou adolescente e dois feridos em Nova Iguaçu
Crime aconteceu em uma residência de Nova América e mobilizou perícia e diligências
Troca-troca no secretariado de Nova Friburgo
Prefeito Johnny Maycon (PL) muda secretários de Governo e Procuradoria-Geral
Câmara de Nova Iguaçu convoca audiência pública sobre falhas no fornecimento de energia
Proposta para realização do evento parlamentar partiu do vereador Haja Luz
Populares detêm homem após roubo de celular em Nova Iguaçu
Vítima relatou ter sido ameaçada com uma arma falsa e obrigada a fornecer a senha do aparelho durante o crime
Cultura na Faixa promove roda de conversa para orientar contra violência doméstica
Atividade reunirá responsáveis e familiares dos educandos para discutir formas de prevenção e enfrentamento da violência
Fuga de motociclista termina em colisão e prisão em Nova Iguaçu
Policiais identificaram o veículo pelo chassi depois que o condutor bateu em um carro estacionado no bairro Geneciano
Operação contra o tráfico termina com três presos na comunidade do Inferninho
Polícia Civil recolheu drogas e rádios comunicadores durante ação voltada ao combate de organizações criminosas na Baixada Fluminense
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.