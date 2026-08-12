Suspeito foi preso e levado para a delegacia, onde permaneceu à disposição das autoridades - Reprodução

Suspeito foi preso e levado para a delegacia, onde permaneceu à disposição das autoridadesReprodução

Publicado 12/08/2026 11:56 | Atualizado 12/08/2026 12:03

Nova Iguaçu - Informações levantadas pelo setor de inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF) permitiram localizar um homem que tinha uma condenação por homicídio qualificado

Os policiais chegaram ao endereço após uma apuração destinada a descobrir onde o condenado estava. Com a localização confirmada, uma equipe da especializada seguiu para o imóvel e realizou a abordagem.

Contra o homem havia um mandado de prisão decorrente da condenação, expedido pela 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A ordem judicial foi cumprida durante a diligência.

Após a captura, o condenado foi apresentado na sede da DRFA-BF, onde foram realizados os procedimentos relacionados ao cumprimento do mandado.

Na sequência, ele foi transferido para o sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A operação foi conduzida pela especializada, que tem como delegado titular William Rodrigues. A defesa do homem foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.