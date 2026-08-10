Na verificação feita após a chegada da equipe, os militares encontraram com o suspeito um simulacro de arma - Divulgação

Na verificação feita após a chegada da equipe, os militares encontraram com o suspeito um simulacro de armaDivulgação

Publicado 10/08/2026 14:14 | Atualizado 10/08/2026 14:23

Nova Iguaçu - Um homem foi detido por populares após ser acusado de roubar o celular de um pedestre na região de Rosa dos Ventos, em Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense. Policiais militares do 20º BPM encontraram o suspeito já contido quando chegaram ao local.

Aos agentes, a vítima contou que havia sido abordada pelo homem e ameaçada com um objeto que aparentava ser uma arma de fogo. Além de entregar seus pertences, o pedestre teria sido obrigado a informar a senha de acesso ao telefone.

Na verificação feita após a chegada da equipe, os militares encontraram com o suspeito um simulacro de arma. O celular levado durante o crime também foi recuperado. O aparelho foi posteriormente restituído ao proprietário. Já a réplica encontrada durante a ocorrência ficou apreendida para ser apresentada à Polícia Civil.

Suspeito, vítima e o material recolhido foram levados à 58ª DP (Posse), responsável pelo registro do caso. Após a ocorrência ser analisada na delegacia, o homem ficou preso por roubo. A defesa dele foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.