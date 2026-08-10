Na verificação feita após a chegada da equipe, os militares encontraram com o suspeito um simulacro de armaDivulgação
Populares detêm homem após roubo de celular em Nova Iguaçu
Vítima relatou ter sido ameaçada com uma arma falsa e obrigada a fornecer a senha do aparelho durante o crime
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Cultura na Faixa promove roda de conversa para orientar contra violência doméstica
Atividade reunirá responsáveis e familiares dos educandos para discutir formas de prevenção e enfrentamento da violência
Fuga de motociclista termina em colisão e prisão em Nova Iguaçu
Policiais identificaram o veículo pelo chassi depois que o condutor bateu em um carro estacionado no bairro Geneciano
Operação contra o tráfico termina com três presos na comunidade do Inferninho
Polícia Civil recolheu drogas e rádios comunicadores durante ação voltada ao combate de organizações criminosas na Baixada Fluminense
Suspeito é detido por tentativa de furto de alimentos em supermercado de Nova Iguaçu
Mercadorias foram recuperadas e devolvidas ao estabelecimento após abordagem realizada por agentes do Segurança Presente
Homem é preso após denúncias de violência contra mulher e sogra de 85 anos em Nova Iguaçu
Idosa apresentava lesões aparentes e teve os ferimentos confirmados por exame realizado no Instituto Médico-Legal
Homem é preso com arma e mais de 2,4 mil papelotes de cocaína em Nova Iguaçu
Suspeito foi localizado durante patrulhamento do 20º BPM na comunidade Buraco do Boi
Homem é preso por roubo em Nova Iguaçu
Suspeito foi localizado com auxílio de rastreamento em tempo real
Fiscalização do Detran encontra peças furtadas e fecha ferro-velho irregular em Nova Iguaçu
Operação também identificou problemas ambientais e animais mantidos de forma irregular no local
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