A Polícia Civil informou que o homem foi autuado por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher - Divulgação

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulherDivulgação

Publicado 04/08/2026 12:43 | Atualizado 04/08/2026 13:13

Nova Iguaçu - Uma denúncia feita por duas mulheres levou à prisão de um homem investigado por violência doméstica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ação foi realizada por policiais das delegacias da Posse (58ª DP) e de Nova Iguaçu (52ª DP), que localizaram o suspeito no bairro Iguaçu Velho.

O caso começou quando a companheira do investigado e a mãe dela, uma idosa de 85 anos, buscaram atendimento na delegacia para relatar episódios de violência ocorridos durante a madrugada. Conforme a Polícia Civil, as vítimas denunciaram agressões físicas, ameaças e outras formas de violência praticadas dentro do ambiente familiar.

Ainda na unidade policial, os agentes observaram sinais visíveis de ferimentos na idosa, que utiliza bengalas devido à dificuldade de locomoção. As duas mulheres também entregaram vídeos e imagens que, segundo a investigação, registram parte dos episódios denunciados.

Com as informações reunidas e os primeiros elementos de prova, as equipes iniciaram buscas para localizar o suspeito. Ele foi encontrado em Iguaçu Velho e detido sem oferecer resistência.

Após o registro da ocorrência, as vítimas passaram por exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML). O resultado confirmou a existência de lesões na idosa, reforçando os indícios já obtidos pelos investigadores.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, além do crime de ameaça, conforme prevê a Lei Maria da Penha. Ele permanece preso e à disposição da Justiça. A defesa foi procurada, mas não localizada. O espaço permance à disposição.