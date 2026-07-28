O suspeito e o veículo foram encaminhados para a 52ª DP (Nova Iguaçu), onde o caso foi registrado - Divulgação

O suspeito e o veículo foram encaminhados para a 52ª DP (Nova Iguaçu), onde o caso foi registradoDivulgação

Publicado 28/07/2026 14:12

Nova Iguaçu - Um homem foi preso em flagrante por roubo no bairro Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na ação, os policiais também apreenderam uma motocicleta

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º BPM localizaram o suspeito com apoio de um sistema de rastreamento em tempo real. Durante a abordagem, a vítima reconheceu o homem como responsável pelo crime.

O suspeito e o veículo foram encaminhados para a 52ª DP (Nova Iguaçu), onde o caso foi registrado. Segundo a polícia, ele foi autuado por roubo majorado e permaneceu preso à disposição da Justiça. A defesa dele foi procurada, por meio de ligações, mas não foi localizada. O espaço permanece à disposição.