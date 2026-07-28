O suspeito e o veículo foram encaminhados para a 52ª DP (Nova Iguaçu), onde o caso foi registradoDivulgação
Homem é preso por roubo em Nova Iguaçu
Suspeito foi localizado com auxílio de rastreamento em tempo real
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Fiscalização do Detran encontra peças furtadas e fecha ferro-velho irregular em Nova Iguaçu
Operação também identificou problemas ambientais e animais mantidos de forma irregular no local
Polícia Civil apreende carga de cobre furtado e prende dois suspeitos em operação no Rio
Cabos pertencentes à concessionária TrensRJ foram encontrados escondidos sob materiais recicláveis
Prefeitura de Nova Iguaçu inicia obra para recuperar rede de esgoto danificada durante intervenções na Via Dutra
Serviço é realizado pela CODENI após obstrução da tubulação causada por obra da Ecovias Rio Minas; concessionária forneceu os materiais para o reparo
Força-tarefa controla incêndio em área de reflorestamento na Serra do Vulcão
Trabalho conjunto entre Brigada Florestal Voluntária, Corpo de Bombeiros e moradores impediu que as chamas alcançassem mudas
Projeto abre 200 vagas para capacitação de mulheres na Baixada
'Elas no comando' oferece formação e mentoria, possibilitando que as mulheres tenham o plano de negócios atualizado
Suspeito de roubo é localizado e preso em Nova Iguaçu durante ação da Polícia Civil
Homem que já possui registros criminais e foi encaminhado ao sistema prisional
Baixada e Rio buscam novas soluções para destravar a mobilidade metropolitana
Vereadores visitaram Nova Iguaçu e defenderam expansão da Via Light e melhorias no transporte sobre trilhos
Cães vítimas de maus-tratos são resgatados em Nova Iguaçu
Ttutor foi levado para a delegacia durante ação com apoio da Polícia Civil e protetores
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