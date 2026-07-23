Moto foi apreendida e lavada para a delegacia da região - Divulgação

Moto foi apreendida e lavada para a delegacia da regiãoDivulgação

Publicado 23/07/2026 16:10

Belford Roxo - Uma ação da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-Capital) resultou na prisão em flagrante de dois homens em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A dupla foi encontrada com uma motocicleta roubada que circulava sem placa de identificação.

Os policiais realizavam uma fiscalização quando identificaram uma Honda CB300F Twister sem qualquer identificação visível, o que motivou a abordagem. Após consulta aos registros policiais, foi constatado que a motocicleta havia sido roubada no dia anterior no próprio município.

Durante a continuidade da ação, os agentes localizaram outra Honda CB300F Twister, de propriedade de um dos suspeitos, completamente desmontada. Segundo a Polícia Civil, a principal linha de investigação é de que a moto recuperada seria utilizada para o reaproveitamento de peças ou para a remontagem do outro veículo.

Após a ocorrência, os dois homens foram encaminhados à sede da DRFA-Capital. Eles foram autuados pelos crimes de receptação e adulteração de veículo e permaneceram presos, à disposição da Justiça. A defesa dos suspeitos não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestação.