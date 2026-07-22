O suspeito foi levado para a 118ª Delegacia de Polícia - Reprodução

O suspeito foi levado para a 118ª Delegacia de Polícia Reprodução

Publicado 22/07/2026 16:28

Araruama - Um homem de 22 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (20), em Araruama, depois que policiais militares descobriram que a motocicleta que ele conduzia era clonada. A abordagem aconteceu no bairro Country Club dos Engenheiros, durante um patrulhamento do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 42º BPM.

Segundo a Polícia Militar, a equipe decidiu abordar o motociclista ao perceber que ele trafegava sem capacete. Durante a fiscalização, os agentes realizaram consultas sobre o veículo e encontraram indícios de irregularidade.

Ao entrar em contato com o proprietário registrado da motocicleta, os policiais receberam fotos e vídeos que comprovaram que a moto original continuava com o verdadeiro dono. A confirmação indicou que o veículo abordado era uma clonagem.

O suspeito foi levado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) junto com a motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander, um aparelho celular e os demais materiais relacionados à ocorrência.

Após a análise do caso, a autoridade policial autuou o homem por receptação. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça. A motocicleta foi apreendida e passará por perícia, além das demais providências legais.