O suspeito foi levado para a 118ª Delegacia de Polícia Reprodução
Sem capacete, motociclista é abordado e PM descobre moto clonada em Araruama
Homem de 22 anos foi preso por receptação após policiais confirmarem que a Yamaha que conduzia era uma cópia de outro veículo
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