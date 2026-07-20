O incêndio atingiu parte da sala do imóvel e causou danos materiaisReprodução

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Renata Cristiane
Araruama - Um carro pegou fogo na manhã de sábado (18) na garagem de uma residência em São Vicente, distrito de Araruama. O incêndio atingiu parte da sala do imóvel e causou danos materiais.
De acordo com relatos de moradores, o veículo pertencia a Antônio Dias, conhecido na comunidade por realizar trabalho voluntário. O automóvel era utilizado em suas atividades de trabalho.
Ninguém ficou ferido. Após o ocorrido, moradores e amigos iniciaram uma campanha para arrecadar recursos e ajudar Antônio.