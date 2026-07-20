O incêndio atingiu parte da sala do imóvel e causou danos materiaisReprodução
Carro pega fogo em garagem e incêndio atinge parte de residência em Araruama
Ninguém ficou ferido, e a comunidade se mobilizou para prestar apoio ao morador
Carro pega fogo em garagem e incêndio atinge parte de residência em Araruama
Ninguém ficou ferido, e a comunidade se mobilizou para prestar apoio ao morador
Medo de calote toma conta da Educação em Casimiro e pressão aumenta sobre Ramon Gidalte
Funcionários seguem sem salário, terceirizada cobra repasse da Prefeitura e crise ganha força nos bastidores políticos
Prefeitos se unem no Conderlagos e levam ao Estado uma lista de cobranças
Foi apresentada uma pauta regional com foco no destravamento de obras paralisadas, melhorias nas rodovias estaduais, reforço da segurança durante a alta temporada e o fortalecimento do Programa Limpa Rio
Wine & Jazz Festival terá gastronomia e vinhos em Araruama
Evento será realizado entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, na Praça Antônio Raposo, com programação voltada à gastronomia, vinhos e música
Alinhados, Hugo Leal e Marcelo Magno projetam Arraial do Cabo como capital das jubartes
Deputado federal elogia iniciativa da Prefeitura, promete apoio à captação de recursos e vê potencial para projeção internacional do município
Homem é preso por tráfico de drogas e entorpecentes são apreendidos em Araruama
Polícia Militar encontrou maconha, cocaína, crack, dinheiro e um celular durante a ocorrência; adolescente foi levado à delegacia e liberado após prestar esclarecimentos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.