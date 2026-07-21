O baile é destinado a adolescentes atendidas pela rede socioassistencial do município - Reprodução

O baile é destinado a adolescentes atendidas pela rede socioassistencial do municípioReprodução

Publicado 21/07/2026 18:32

Araruama - As inscrições para o projeto Baile de Debutantes “Sonhos que Transformam Vidas”, em Araruama, foram prorrogadas até o dia 31 de julho. O baile será realizado em 18 de agosto de 2026 e é destinado a adolescentes atendidas pela rede socioassistencial do município.

As inscrições devem ser feitas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de referência de cada família, conforme o território de abrangência. Para participar, a adolescente deve ter 15 anos completos até a data do evento, estar inscrita e com o Cadastro Único atualizado, ser usuária referenciada pelo CRAS, participar regularmente das oficinas, grupos ou atividades socioeducativas da unidade e possuir frequência escolar.

A secretária municipal de Política Social, Verônica Januário, comentou a ampliação do prazo de inscrições.

“O Projeto Baile de Debutantes é a realização de um sonho para muitas meninas que, talvez, não tivessem a oportunidade de viver esse momento tão especial. Mais do que celebrar os 15 anos, queremos fortalecer a autoestima dessas adolescentes, mostrar que elas são valorizadas e que podem sonhar com um futuro cheio de possibilidades. A prorrogação das inscrições amplia essa oportunidade para que mais jovens façam parte desse momento inesquecível. Esse projeto traduz o compromisso da nossa gestão com a inclusão social, a dignidade e o cuidado com as famílias de Araruama”, afirmou a secretária.

Os interessados podem procurar a unidade do CRAS responsável pelo atendimento em seu bairro para realizar a inscrição dentro do prazo estabelecido.