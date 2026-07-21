O baile é destinado a adolescentes atendidas pela rede socioassistencial do municípioReprodução
Inscrições para Baile de Debutantes de Araruama são prorrogadas
Submissões devem ser feitas no CRAS de referência; baile está marcado para 18 de agosto
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Marcelo Magno empossa 398 concursados e fortalece a Educação de Arraial do Cabo
Com a terceira convocação do concurso, gestão amplia quadro efetivo, reduz contratos temporários e reforça uma das principais bandeiras do governo
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Deputado federal se reúne com o prefeito Carlos Augusto e o presidente da Câmara, Marciel, para discutir investimentos, emendas e fortalecer a articulação política do partido no município
Carro pega fogo em garagem e incêndio atinge parte de residência em Araruama
Ninguém ficou ferido, e a comunidade se mobilizou para prestar apoio ao morador
Medo de calote toma conta da Educação em Casimiro e pressão aumenta sobre Ramon Gidalte
Funcionários seguem sem salário, terceirizada cobra repasse da Prefeitura e crise ganha força nos bastidores políticos
Prefeitos se unem no Conderlagos e levam ao Estado uma lista de cobranças
Foi apresentada uma pauta regional com foco no destravamento de obras paralisadas, melhorias nas rodovias estaduais, reforço da segurança durante a alta temporada e o fortalecimento do Programa Limpa Rio
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