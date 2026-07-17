Criminosos foram presos em ação da Polícia Militar na Rodovia Presidente Dutra - Divulgação

Criminosos foram presos em ação da Polícia Militar na Rodovia Presidente DutraDivulgação

Publicado 17/07/2026 13:51 | Atualizado 17/07/2026 21:05

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam dois homens durante uma ação realizada na Rodovia Presidente Dutra, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Entre os detidos está um suspeito apontado pela polícia como uma das lideranças do Comando Vermelho (CV) na comunidade do Castelar.

A ocorrência teve início após informações recebidas pelo setor de inteligência da corporação, repassadas por meio do Disque Denúncia. Equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram mobilizadas e localizaram dois homens em motocicletas trafegando pela região da Vila Santo Antônio da Prata.

De acordo com a PM, os suspeitos não obedeceram à ordem de parada e tentaram escapar pela Rodovia Presidente Dutra. Após acompanhamento, os agentes conseguiram realizar a abordagem da dupla.

Durante a revista, os policiais encontraram com Rafael de Oliveira Alves da Costa, conhecido como “RF”, de 25 anos, uma pistola Glock calibre 9mm com a numeração raspada, dois carregadores e 49 munições. O outro preso, identificado como William de Carvalho Alves, o “Mumu”, era procurado por estar evadido do sistema prisional.

Segundo as investigações, “RF” teria atuação estratégica dentro da organização criminosa, sendo responsável por planejar ações de avanço territorial do Comando Vermelho contra áreas dominadas pelo Terceiro Comando Puro (TCP), incluindo as comunidades do Gogó da Ema e São Leopoldo.

A polícia informou ainda que o suspeito também seria responsável pelo monitoramento de operações das forças de segurança com uso de drones e pela coordenação de ataques armados na região.

Os dois homens foram conduzidos para a 54ª DP (Belford Roxo), onde o caso foi registrado, assim como o material apreendido também foi encaminhado à unidade policial. A defesa dos suspeitos não se manifestou até o momento. O espaço segue aberto.