Material Apreendido foi levado para a delegacia de Belfor Roxo. Suspeitos permaneceram presosDivulgação
Polícia Militar captura quatro suspeitos e apreende arma, drogas e rádios em Belford Roxo
Operação do 39º BPM na Nova Aurora foi realizada após informações do setor de inteligência
Polícia Militar captura quatro suspeitos e apreende arma, drogas e rádios em Belford Roxo
Operação do 39º BPM na Nova Aurora foi realizada após informações do setor de inteligência
Liderança do tráfico é preso com arma durante ação da PM em Belford Roxo
Investigação aponta envolvimento em articulações criminosas e ataques de facção na região.
Suspeito de roubar canetas emagrecedoras é preso em Belford Roxo
Homem seria integrante de quadrilha especializada em roubar medicamentos de alto custo na Baixada Fluminense
Manutenção da Cedae no Sistema Guandu deixará parte da Baixada sem água
Belford Roxo será o município mais afetado. Normalização ocorrerá em até 72h
Garça-real ferida é resgatada em Belford Roxo e levada para centro de recuperação
Espécie costuma viver próxima a áreas alagadas
Belford Roxo tem vagas abertas para curso profissionalizante
Iniciativa é fruto de parceria entre Ministério da Educação, Universidade Federal Rural e Instituto BR
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.