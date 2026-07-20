Material Apreendido foi levado para a delegacia de Belfor Roxo. Suspeitos permaneceram presos - Divulgação

Material Apreendido foi levado para a delegacia de Belfor Roxo. Suspeitos permaneceram presosDivulgação

Publicado 20/07/2026 15:51

Belford Roxo - Uma operação da Polícia Militar terminou com a prisão de quatro homens no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo , na Baixada Fluminense. A ação foi conduzida por equipes do 39º BPM, após levantamento do setor de inteligência da corporação.

De acordo com a PM, as informações indicavam que homens armados estariam atuando em uma área de mata da região. Com base na denúncia, os policiais montaram um cerco e conseguiram localizar e deter os suspeitos.

Durante as buscas no local, os agentes encontraram uma mochila contendo um revólver calibre .38, dois rádios transmissores e uma grande quantidade de entorpecentes.

Após a apreensão do material, os quatro detidos foram levados para a 54ª DP (Belford Roxo), juntamente com os itens recolhidos. A ocorrência foi registrada na delegacia, que dará prosseguimento às investigações sobre o caso. A defesa dos suspeitos presos não foi localizada. O espaço permanece aberto à disposição.