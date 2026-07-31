Agentes do 20º BPM apreenderam revólver e mais de 2 mil papelotes de cocaína - Reprodução PMERJ

Agentes do 20º BPM apreenderam revólver e mais de 2 mil papelotes de cocaínaReprodução PMERJ

Publicado 31/07/2026 12:10

Nova Iguaçu - Um homem foi preso pela Polícia Militar com uma arma de fogo e uma grande quantidade de drogas durante uma abordagem realizada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A prisão aconteceu durante um patrulhamento de equipes do 20º BPM nas proximidades da comunidade Buraco do Boi, no bairro Ambaí. Segundo a corporação, os policiais identificaram um homem em atitude suspeita e realizaram a abordagem.

Na revista, os agentes encontraram um revólver Taurus calibre .38 com a numeração suprimida, cinco munições e 2.453 papelotes de cocaína. Conforme a Polícia Militar, o material apreendido teria como destino a venda de drogas na região.

O suspeito foi levado, junto com a arma e os entorpecentes, para a delegacia responsável pelo registro da ocorrência. O caso foi apresentado às autoridades para a adoção das medidas legais. A defesa do suspeito não foi localizada. O espaço permanece aberto para manifestação.