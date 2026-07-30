A ocorrência foi encaminhada para a 54ª DP, onde o caso foi registradoDivulgação
Operação da PM termina com dois presos e apreensão de armas e drogas em Belford Roxo
Policiais do 39º BPM localizaram suspeitos em área de mata no Parque São José
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Oficina irregular é interditada e dois suspeitos são presos em operação da Polícia Civil em Belford Roxo
Investigação da DRFA-BF encontrou veículos furtados, motor adulterado e grande quantidade de peças sem origem comprovada
Dois homens são presos com drogas em Belford Roxo
Suspeitos estavam em moto roubada e foram localizados após denúncia
Suspeito morre em confronto com PM em Belford Roxo
Operação na comunidade Shangrilá apreendeu arma, granada e munições
Operação da PM termina com dois presos e apreensão de drogas e arma em Belford Roxo
Equipes do 39º BPM apreenderam pistola, munições e rádios foram recolhidos
Dupla é detida pela Polícia Civil com motocicleta roubada durante fiscalização em Belford Roxo
Veículo havia sido roubado um dia antes no município e estava circulando sem placa
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