A ocorrência foi encaminhada para a 54ª DP, onde o caso foi registrado - Divulgação

A ocorrência foi encaminhada para a 54ª DP, onde o caso foi registradoDivulgação

Publicado 30/07/2026 19:13

Belford Roxo - Dois homens foram presos durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no bairro Parque São José, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A ação foi realizada por equipes do 39º BPM.

De acordo com a corporação, os policiais receberam informações sobre a presença de criminosos armados em uma região de mata apontada como área de atuação da facção Terceiro Comando Puro (TCP). Os agentes realizaram um cerco no local e conseguiram localizar os suspeitos.

Durante a abordagem, os militares apreenderam uma pistola calibre 9 mm com a numeração raspada, um carregador, 11 munições, três rádios comunicadores, dois aparelhos celulares e uma quantidade não informada de drogas.

A Polícia Militar informou ainda que um dos presos já tinha registro criminal anterior por envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

A ocorrência foi encaminhada para a 54ª DP, onde o caso foi registrado e os procedimentos previstos em lei foram realizados. A reportagem não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto para manifestação.