Agentes da DRFA-BF prenderam suspeitos por receptação e clonagem de veículos - Divulgação

Agentes da DRFA-BF prenderam suspeitos por receptação e clonagem de veículos Divulgação

Publicado 29/07/2026 13:33

Belford Roxo - A Polícia Civil realizou uma operação em Belford Roxo que resultou na prisão em flagrante de dois homens e na interdição de uma oficina clandestina suspeita de receber e adulterar veículos roubados. A ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense.

De acordo com a investigação, o estabelecimento estaria ligado a crimes de receptação e à utilização de peças automotivas de origem ilícita. As diligências foram iniciadas após informações levantadas pela especializada apontarem a atuação da oficina nesse tipo de prática criminosa.

No local, os policiais encontraram um motor de motocicleta com sinais de adulteração, três veículos com registro de furto e centenas de peças automotivas sem comprovação de procedência. Um dos automóveis apresentava indícios de clonagem, segundo a corporação.

Os dois suspeitos foram levados para a sede da DRFA-BF, onde foram autuados pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A defesa deles foi procurada, via ligações telefônicas, mas não foi localizada. O espaço permanece à disposição. O material apreendido foi encaminhado para perícia técnica.

A Polícia Civil informou que os exames devem contribuir para o avanço das investigações e para a identificação dos proprietários dos veículos recuperados. A especializada também afirmou que mantém ações de inteligência voltadas ao combate de oficinas clandestinas e de grupos envolvidos na receptação, adulteração e comércio ilegal de veículos e peças roubadas na Baixada Fluminense.