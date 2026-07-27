Traficantes foram detidos pela PM com ajuda de informações do Disque Denúncia - Divulgação

Traficantes foram detidos pela PM com ajuda de informações do Disque Denúncia Divulgação

Publicado 27/07/2026 16:35

Belford Roxo - Dois homens foram presos pela Polícia Militar durante uma operação contra o tráfico de drogas em Belford Roxo, na Baixada Fluminense . A ação foi realizada por agentes do 39º BPM após informações repassadas pelo Disque Denúncia apontarem a atuação de criminosos vendendo entorpecentes em uma área de vegetação próxima à rua Kelly, no bairro Jardim São Francisco de Assis.

Segundo a PM, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram até o local e, ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos tentaram fugir.

Dois homens foram alcançados enquanto tentavam escapar em uma motocicleta. Eles foram identificados como Marcos Winícius Pereira Archanjo, de 23 anos, e Renato Silveira das Graças Junior, de 22 anos.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam drogas, munições, rádios transmissores, uma roupa camuflada e uma motocicleta com registro de roubo.

Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado e as medidas legais foram tomadas. A defesa de ambos não foi localizada até o momento. O espaço segue aberto e à disposição para manifestação.