Agentes apreenderam uma pistola calibre 40, munições, rádios transmissores, dinheiro em espécie e drogas - Reprpodução

Agentes apreenderam uma pistola calibre 40, munições, rádios transmissores, dinheiro em espécie e drogasReprpodução

Publicado 24/07/2026 13:01

Belford Roxo - Dois homens foram presos por policiais militares durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na comunidade de Santa Teresa, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A ação foi realizada na por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 39º BPM.

De acordo com a Polícia Militar, a região onde ocorreu a operação é apontada como área de atuação da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Durante a abordagem, os agentes apreenderam uma pistola calibre .40 com a numeração raspada, munições, rádios transmissores, dinheiro em espécie e uma quantidade de drogas.

Segundo a corporação, os dois suspeitos detidos já tinham registros criminais. Um deles possui 17 anotações anteriores por crimes como roubo, porte ilegal de arma de fogo e receptação. O outro apresenta duas passagens, ambas relacionadas ao tráfico de drogas.

Todo o material apreendido e os presos foram encaminhados para a 54ª DP (Belford Roxo), onde a ocorrência foi registrada e foram realizados os procedimentos previstos pela legislação. A defesa dos suspeitos presos foi procurada por telefone, mas não atendeu as ligações. O espaço permanece à disposição.