Um suspeito morreu após um confronto com policiais militares durante uma operação na comunidade Shangrilá, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam uma ação na região quando foram recebidas a tiros por criminosos armados. Houve confronto e, após a troca de tiros, um homem foi encontrado ferido.
O suspeito chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola, um carregador, 21 munições, uma granada e um rádio transmissor.
O material foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). O caso foi registrado na especializada, que ficará responsável pelas providências legais e pela investigação da ocorrência.
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