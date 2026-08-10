A abordagem aconteceu durante um patrulhamento realizado no bairro Belmonte - Foto: Divulgação/Semop

A abordagem aconteceu durante um patrulhamento realizado no bairro BelmonteFoto: Divulgação/Semop

Publicado 10/08/2026 14:19

Volta Redonda - Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas foi preso nesse domingo (9) pela Polícia Militar com auxílio do sistema de videomonitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas foi preso nesse domingo (9) pela Polícia Militar com auxílio do sistema de videomonitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda . A abordagem aconteceu durante um patrulhamento realizado no bairro Belmonte, após informações de que o foragido da Justiça estaria circulando pela região em um veículo Chevrolet Corsa Classic, de cor prata.

A ocorrência foi atendida por uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT I), que recebeu informações sobre o mandado de prisão e as características do veículo utilizado pelo suspeito. Com apoio dos operadores do monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), os policiais conseguiram localizar o automóvel e realizar a abordagem.

Durante a fiscalização, o homem tentou inicialmente se passar pelo próprio irmão. No entanto, após consultas aos sistemas de segurança, os agentes conseguiram confirmar sua verdadeira identidade e constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

Diante da confirmação, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP). Em sede policial, o mandado de prisão foi confirmado e ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Tecnologia a serviço da segurança

A ocorrência reforça a importância do sistema de videomonitoramento mantido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Semop, como ferramenta de apoio ao trabalho das forças de segurança.

O sistema conta com mais de 2 mil câmeras integradas ao Ciosp. A rede engloba equipamentos de reconhecimento facial, leitura de placas (OCR) e centenas de câmeras particulares conectadas ao projeto municipal.

A integração entre os operadores do sistema e as equipes que realizam o patrulhamento nas ruas permite ampliar a capacidade de localização e abordagem de pessoas e veículos envolvidos em ocorrências ou procurados pela Justiça. Até o momento, não obtivemos repostas da defesa do suspeito.