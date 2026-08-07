Feira será realizada embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Feira será realizada embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa CecíliaFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 07/08/2026 17:40

Volta Redonda - A Prefeitura Municipal de A Prefeitura Municipal de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), realizará neste sábado (8), das 8h às 14h, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, a edição do mês de agosto da Feira da Roça Saberes & Sabores.

O evento será uma das principais atrações de lazer para as famílias da região Sul Fluminense no fim de semana, com a participação de dezenas de expositores regionais, fortalecendo a agricultura familiar, o artesanato e a culinária artesanal, vestuário, artesanato e expressões culturais de matriz africana, afro-brasileira e dos povos indígenas.

Além disso, a Feira da Roça contará com as tradicionais doações de mudas frutíferas cultivadas pelo Viveiro Florestal, e o espaço especial reservado para a adoção de cães e gatos, ação em parceria da Sesan com a Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPDA).

Vale mencionar que a Multidog, parceira da Sesan e da adoção responsável de animais em situação de abandono, convida a todos para prestigiar a feira Saberes & Sabores, levando 1kg de alimento para doação ao Banco de Alimentos do município, e para aproveitar e retirar como brinde amostras de ração para cães e gatos.

O secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Fábio Buchecha, convidou a população para a Feira da Roça Saberes & Sabores e destacou o caráter solidário do evento.

“A Feira da Roça é um espaço de valorização da agricultura familiar, do artesanato, do comércio local e da cultura. Nesta edição, também contamos com a parceria da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal, incentivando a adoção responsável. Além disso, toda a arrecadação de alimentos da feira e dos demais eventos artísticos e culturais promovidos pela Sesan é destinada ao Banco Municipal de Alimentos, que atende cerca de 60 instituições cadastradas e parceiras no combate à insegurança alimentar no município. Convidamos todos a participarem e prestigiarem mais essa edição”, destacou Buchecha.

Participação de parceiros

Além de promover o empreendedorismo e valorizar os pequenos produtores locais, esta edição da Feira da Roça contará com a participação de outros parceiros.

As estagiárias de Nutrição da UniCesumar terão um espaço para apresentação e venda, a preço social, de alimentos preparados com produtos provenientes do Banco Municipal de Alimentos, demonstrando que aquilo que poderia ser descartado pode ser transformado em alimento, sabor e consciência.

Alunos do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB) também participarão do evento.