Feira será realizada embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa CecíliaFoto: Arquivo - Secom/PMVR
Edição de agosto da Feira da Roça Saberes & Sabores acontece neste sábado, dia 8, em Volta Redonda
Evento terá espaço de adoção de cães e gatos de forma responsável, em ação realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Proteção Animal
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Segurança Presente se aproxima de 800 registros em 2026 e mantém crimes de rua zerados em Volta Redonda
Programa reforça a integração entre prefeitura e governo estadual, alcançando resultados expressivos no combate à criminalidade e na proteção da população
Vigilância Sanitária de Volta Redonda intensifica fiscalização e orienta farmácias após alerta de falsificação
Ação acontece em resposta ao alerta da Anvisa e estabelecimentos devem reportar qualquer suspeita aos canais de denúncia ou ao fabricante
Patrulha Maria da Penha prende idoso por descumprimento de medida protetiva em Volta Redonda
Homem de 80 anos foi detido em flagrante após desrespeitar decisão judicial e ofender a ex-companheira, de 72 anos
Educação de Volta Redonda alcança desempenho de destaque no Ideb 2025 e supera média do estado
Rede municipal igualou a média nacional nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e ficou 0,2 ponto acima do índice do Rio de Janeiro
Pacientes do primeiro mutirão de cirurgias de catarata aprovam atendimento
Cento e cinquenta procedimentos acontecem no recém-inaugurado espaço para atendimentos de oftalmologia da rede municipal de saúde
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