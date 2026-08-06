Cento e cinquenta procedimentos acontecem no recém-inaugurado espaço para atendimentos de oftalmologia - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Cento e cinquenta procedimentos acontecem no recém-inaugurado espaço para atendimentos de oftalmologiaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 06/08/2026 16:33

Volta Redonda - A Clínica dos Olhos Prefeito Marino Clinger, que fica na Ilha São João, realiza nesta semana as primeiras cirurgias de catarata. Inaugurado no último dia 12 de junho, o espaço voltado exclusivamente para a assistência oftalmológica integra a rede municipal de saúde de A Clínica dos Olhos Prefeito Marino Clinger, que fica na Ilha São João, realiza nesta semana as primeiras cirurgias de catarata. Inaugurado no último dia 12 de junho, o espaço voltado exclusivamente para a assistência oftalmológica integra a rede municipal de saúde de Volta Redonda

No centro cirúrgico da unidade, acontecem entre essa quarta-feira, dia 5, e sexta, dia 7, 150 cirurgias de catarata. Simultaneamente, as consultas e exames seguem sendo realizadas na clínica. Ainda estão agendadas outras 20 cirurgias no Hospital São João Batista (HSJB) para sexta-feira, dia 7.

Todos os procedimentos cirúrgicos desta semana serão executados pelo médico oftalmologista, André Luiz Parolin Ribeiro, diretor-técnico e responsável pelo programa Revi-VER e, agora, pela Clínica dos Olhos, que passa a receber os mutirões de cirurgias de catarata.

O paciente Severino Gomes de Farias, morador do bairro Roma II, fez a cirurgia de catarata na segunda vista nesta quinta-feira, dia 6. Ele estava com a esposa Maria José Sotero de Farias e depois do procedimento relatou que foi muito bem atendido na Clínica dos Olhos, desde a recepção, passando pelas meninas da enfermagem, até o médico de fez a cirurgia. “A equipe é cuidadosa e atenciosa e o médico muito ágil. A cirurgia foi super rápida”, contou.

Ele fez a cirurgia na primeira vista no Centro Oftalmológico Móvel e também aprovou o resultado. “Enxergo muito bem da vista direita e agora, tenho certeza, a esquerda também ficará ótima”, disse Severino.

A esposa fez questão de elogiar o atendimento na Saúde de Volta Redonda de forma geral. “Sempre fomos muito bem assistidos. Às vezes, pode acontecer um período de espera, mas sempre conseguimos atendimento. E vendo essa clínica aqui, tenho certeza que a prefeitura está sempre trabalhando para melhorar mais”, falou Maria José.

Eliane Fernandes dos Santos, moradora do bairro Sessenta, fez a cirurgia de catarata na primeira vista nesta quinta-feira. “Estava muito ansiosa e um pouco nervosa, tanto que minha cirurgia estava marcada para ontem, mas tive alteração na pressão. Mas as ‘meninas’ que nos preparam para a cirurgia são muito atenciosas, nos passam tranquilidade, aconselharam que eu voltasse hoje. Voltei mais calma e deu tudo certo. Agora, é cuidar da recuperação, seguindo as orientações do médico”, disse.

Tânia Viese Correia e o marido Marcos Antônio Correia fizeram cirurgia de catarata em fevereiro passado no Centro Oftalmológico Móvel. Ela operou a primeira vista e ele a segunda. Nesta quinta, Tânia retirou a catarata da segunda vista na Clínica do Olhos. “Só posso elogiar o atendimento e a estrutura do local. Fui muito bem atendida. Tenho certeza que vai dar tudo certo”, afirmou Tânia.

Os pacientes que passam pela cirurgia recebem um vidro de colírio para ser usado no pós-operatório, têm a primeira revisão marcada para o dia seguinte ao procedimento e outra para 30 dias após a cirurgia.

Espaço exclusivo para oftalmologia

O prefeito Antonio Francisco Neto reforçou que a Clínica dos Olhos representa um importante avanço na assistência oftalmológica oferecida à população de Volta Redonda, com estrutura moderna, confortável e especializada, voltada exclusivamente para a saúde dos olhos e da visão.

“O local já atende, desde junho, os pacientes para consultas e exames de oftalmologia e, nesta semana, recebe o primeiro mutirão de cirurgias de catarata. É muito importante dar continuidade ao Revi-VER, que lançamos em julho de 2021 e, desde então, já realizou mais de 26 mil procedimentos do tipo pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em Volta Redonda. Milhares de pessoas voltaram a enxergar melhor, é muita gente impactada positivamente pela iniciativa. E ainda vamos beneficiar muito mais pessoas”, garantiu o prefeito, elogiando a competência do Dr. André, responsável pelo programa.

Na última semana, a Clínica dos Olhos recebeu cerca de 250 pacientes para consultas pré-cirúrgicas, necessárias para, entre outras avaliações, fazer a medida da lente intraocular (LIO) que será implantada durante a operação de catarata, procedimento conhecido como biometria ocular. Agora, aguardam agendamento para a cirurgia.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, a Clínica dos Olhos foi planejada para garantir maior comodidade para usuários e profissionais, com ambiente climatizado, ampla recepção, salas de espera, três consultórios e salas de exames equipadas. “A estrutura proporciona um acolhimento humanizado e de qualidade, em um espaço adequado às necessidades dos pacientes e seus acompanhantes”, reforçou, acrescentando que a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou translado para pacientes entre o portão principal da Ilha São João e a Clínica dos Olhos.