Equipe disputará a competição com times nas categorias Sub-15 e Sub-17 - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Equipe disputará a competição com times nas categorias Sub-15 e Sub-17Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 06/08/2026 16:24

Volta Redonda - O Volta Redonda Futsal, equipe que conta com o apoio da Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretária Municipal de Esporte e Lazer (Smel), confirmou oficialmente a sua participação no Campeonato Estadual de O Volta Redonda Futsal, equipe que conta com o apoio da Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretária Municipal de Esporte e Lazer (Smel), confirmou oficialmente a sua participação no Campeonato Estadual de Futsal – competição organizada pela Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro (FFSERJ). A equipe disputará o Campeonato Estadual nas categorias Sub-15 e Sub-17.

A Smel já está colaborando com toda a estrutura física, fornecendo materiais esportivos para treinamentos e jogos, e também dará suporte à logística de viagens, além de ter integrado profissionais da secretaria à comissão técnica composta por: Caio Henrique Lopes Dias (coordenador-técnico e auxiliar-técnico), Gustavo Soares Campos (técnico), Caio Jorge Zacarias Romero (auxiliar-técnico) e Adair Júnior (preparador físico).

As equipes contam com 25 atletas em cada categoria — todos eles moradores de Volta Redonda — e foram formadas após seletivas que contaram com a participação de dezenas de jovens.

Por decisão da comissão técnica e em comum acordo com a Smel, o Volta Redonda Futsal mandará todos os seus jogos pelo Campeonato Estadual no Ginásio Poliesportivo Amaro Inácio, no bairro Retiro. Além de ser o palco das partidas, o local também recebe os treinamentos das equipes, e é onde os atletas já estão ambientados e familiarizados com a quadra.

Estreia será contra o Botafogo

A estreia do Volta Redonda Futsal na competição será no sábado (8), no Ginásio Amaro Inácio, contra o Botafogo. A equipe Sub-15 entrará em quadra às 15h, enquanto o Sub-17 jogará às 16h20.

Além do alvinegro carioca, os times comandados pelo técnico Gustavo Soares terão pela frente, na primeira fase do Estadual — disputada em grupos, com todos os clubes se enfrentando em turno e returno —, as equipes do Bradesco (RJ), Olaria (RJ), Melo (RJ) e Palmeira (Petrópolis).

Confira a tabela

Turno

08/08 – Volta Redonda x Botafogo – Casa

15/08 – Bradesco x Volta Redonda – Fora

22/08 – Volta Redonda x Melo – Casa

29/08 – Volta Redonda x Palmeira – Casa

05/09 – Olaria x Volta Redonda – Fora

Returno

26/09 – Botafogo x Volta Redonda – Fora

03/10 – Volta Redonda x Bradesco – Casa

10/10 – Melo x Volta Redonda – Fora

17/10 – Palmeira x Volta Redonda – Fora

24/10 – Volta Redonda x Olaria – Casa

Satisfação em representar a cidade e apoio do governo municipal

O coordenador-técnico Caio Henrique Lopes Dias falou sobre a felicidade de representar Volta Redonda na competição, e destacou que o compromisso da comissão técnica com os atletas vai além das quatro linhas da quadra.

"É um prazer enorme representar a cidade onde a maioria de nós nasceu e cresceu, onde sempre tivemos o incentivo da prefeitura em relação ao futsal. Porém, estávamos fora do cenário do futsal estadual e disputávamos apenas competições regionais. Neste ano, temos essa oportunidade, proporcionada pela Smel, de participar do Campeonato Estadual e colocar os meninos para competir e serem vistos, pois enfrentaremos clubes tradicionais. Queremos ajudá-los de forma integral. Cobramos deles um bom desempenho na escola e fazemos a nossa parte para evitar que eles se deixem levar por caminhos errados", disse Caio.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, reafirmou o compromisso do governo municipal em viabilizar o acesso dos jovens da cidade ao esporte e também desejou sucesso às equipes que representarão Volta Redonda na competição.

"A Secretária Municipal de Esporte e Lazer está alinhada com a nova Lei Geral do Esporte, e garante o acesso à prática esportiva para uma maior quantidade de pessoas, conforme o programa Esporte para toda a vida. Diante disto, entendemos que principalmente neste final de maturação das crianças temos uma lacuna muito grande da prática de atividade de esporte. Muito mais do que uma atividade competitiva onde almejaremos êxito esportivo, estamos preocupados com o futuro da nossa juventude, que muitas vezes não tem condições de praticar esportes”, afirmou Rose Vilela, que completou:

“Estamos fazendo a nossa parte, oferecendo o melhor que podemos a eles, e desejo que os nossos meninos tenham muito sucesso na disputa do Campeonato Estadual de Futsal", finalizou.