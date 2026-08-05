Estudantes aderiram à campanha ?Jovem Sangue Bom? realizada pela prefeitura em parceria com a universidade - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Estudantes aderiram à campanha ?Jovem Sangue Bom? realizada pela prefeitura em parceria com a universidadeFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 05/08/2026 18:04

Volta Redonda - Um grupo formado por 30 jovens universitários dos cursos de Engenharia do campus Vila da Universidade Federal Fluminense (UFF), que possui campi em Volta Redonda, participou, nesta quarta-feira (5), de uma ação de doação de sangue no Um grupo formado por 30 jovens universitários dos cursos de Engenharia do campus Vila da Universidade Federal Fluminense (UFF), que possui campi em Volta Redonda, participou, nesta quarta-feira (5), de uma ação de doação de sangue no Hemonúcleo de Volta Redonda , anexo ao Hospital São João Batista (HSJB), no bairro São Geraldo.

Eles aderiram à campanha "Jovem Sangue Bom", realizada semestralmente na universidade e que conta com parceria da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) e do Hemonúcleo, responsáveis por viabilizar toda a logística, desde o transporte dos jovens até a unidade, assim como o atendimento durante a doação e todo o período em que permanecem no local.

Amanda Martins, de 20 anos, aluna do curso de Engenharia Mecânica, contou o que a motivou a participar da ação e destacou a importância de ela e de outros jovens colaborarem com pessoas que necessitam de transfusão de sangue.

"Essa é a segunda vez que venho doar sangue, e esta ação é muito importante porque trazemos os calouros, que são jovens e podem doar. Com isso, podemos ajudar a salvar muitas vidas", destacou a universitária.

Quem também participou da ação no hemonúcleo foi a estudante de Engenharia de Agronegócios, Giovana Rocha, de 19 anos. Ela falou sobre a satisfação de doar sangue.

"É muito gratificante estar aqui doando sangue. Todo ano eu venho pelo menos duas vezes doar, porque é reconfortante saber a quantidade de vidas que podemos salvar com esse gesto simples, rápido e tão importante. Recomendo que todos façam isso, porque uma única doação pode salvar até quatro vidas", disse Giovana.

O secretário municipal da Juventude, Munir Filho, elogiou a participação dos universitários e afirmou que a Sejuv continuará incentivando ações como essa.

"Doar sangue é um dos gestos mais nobres que existem. Esses jovens aceitaram o nosso convite e estão de parabéns por terem ido voluntariamente ao Hemonúcleo para doar sangue. É uma enorme satisfação ver a juventude de Volta Redonda colaborando com a nossa sociedade", afirmou Munir Filho.

Importância de manter o hemonúcleo abastecido

Desde outubro de 2024, o Hemonúcleo de Volta Redonda passou a representar, na região do Médio Paraíba, a Comissão Estadual de Doação Voluntária de Sangue do Estado do Rio de Janeiro. Criada pela Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Resolução SES nº 3.347, de 9 de julho de 2024, a comissão é composta por 15 membros.

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, exceto em feriados. Não é necessário agendamento para realizar a doação.

A responsável pelas campanhas de captação Hemonúcleo de Volta Redonda, Cristina Teixeira, explicou a importância da mobilização da sociedade para contribuir com a manutenção dos estoques do banco de sangue da unidade.

"É fundamental que grupos organizados venham doar sangue, pois precisamos renovar diariamente o nosso estoque. Em um dia, ele pode estar cheio e, no outro, completamente vazio. Por isso, é importante que empresas, instituições e escolas de ensino médio incentivem seus colaboradores, estudantes e integrantes a se tornarem doadores regulares de sangue", explicou Cristina.

Critérios para doar sangue

- Ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de 18 anos devem apresentar autorização formal do responsável legal);

- Pessoas entre 60 e 69 anos só podem doar sangue se já tiverem realizado doações antes dos 60 anos.

- No dia da doação, os interessados devem apresentar um documento oficial de identificação com foto, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas, estar bem alimentado e evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação. Caso a doação seja realizada após o almoço, é necessário aguardar pelo menos duas horas.