O homem foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceu preso à e disposição da JustiçaFoto: Divulgação//Semop
Após receber informações da Inteligência da GMVR sobre a localização de um veículo Renault Duster prata, utilizado pelo procurado, os guardas municipais iniciaram o monitoramento do automóvel com o apoio do sistema de videomonitoramento da cidade, que acontece por meio do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).
Por volta das 8h37, o veículo foi localizado e abordado na Rodovia dos Metalúrgicos, altura do bairro Vila Rica/Três Poços. Durante a abordagem, os agentes confirmaram que o condutor era o homem apontado no mandado de prisão expedido pela Justiça.
O homem foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceu preso à e disposição da Justiça.
A prisão reforça a importância da integração e o uso da tecnologia, através do sistema de videomonitoramento do município, permitindo maior agilidade no cumprimento de mandados judiciais e no apoio às forças de segurança.
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