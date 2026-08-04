O homem foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceu preso à e disposição da Justiça - Foto: Divulgação//Semop

O homem foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceu preso à e disposição da JustiçaFoto: Divulgação//Semop

Publicado 04/08/2026 15:56

Volta Redonda - A Guarda Municipal de



Após receber informações da Inteligência da GMVR sobre a localização de um veículo Renault Duster prata, utilizado pelo procurado, os guardas municipais iniciaram o monitoramento do automóvel com o apoio do sistema de videomonitoramento da cidade, que acontece por meio do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).



Por volta das 8h37, o veículo foi localizado e abordado na Rodovia dos Metalúrgicos, altura do bairro Vila Rica/Três Poços. Durante a abordagem, os agentes confirmaram que o condutor era o homem apontado no mandado de prisão expedido pela Justiça.



O homem foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceu preso à e disposição da Justiça.



A prisão reforça a importância da integração e o uso da tecnologia, através do sistema de videomonitoramento do município, permitindo maior agilidade no cumprimento de mandados judiciais e no apoio às forças de segurança. A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) prendeu, na manhã desta terça-feira (4), um homem procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia de aproximadamente R$ 4,6 mil. A ação foi resultado do trabalho integrado entre o setor de Inteligência e as equipes operacionais da corporação.Após receber informações da Inteligência da GMVR sobre a localização de um veículo Renault Duster prata, utilizado pelo procurado, os guardas municipais iniciaram o monitoramento do automóvel com o apoio do sistema de videomonitoramento da cidade, que acontece por meio do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).Por volta das 8h37, o veículo foi localizado e abordado na Rodovia dos Metalúrgicos, altura do bairro Vila Rica/Três Poços. Durante a abordagem, os agentes confirmaram que o condutor era o homem apontado no mandado de prisão expedido pela Justiça.O homem foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceu preso à e disposição da Justiça.A prisão reforça a importância da integração e o uso da tecnologia, através do sistema de videomonitoramento do município, permitindo maior agilidade no cumprimento de mandados judiciais e no apoio às forças de segurança.

Até o momento da publicação desta matéria, não obtivemos resposta da defesa do suspeito