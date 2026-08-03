Capacitação faz parte de uma série de atividades da Secretaria Municipal de Cultura - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Capacitação faz parte de uma série de atividades da Secretaria Municipal de CulturaFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 03/08/2026 15:12

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda, por meio do A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda, por meio do Memorial Zumbi , promoverá neste mês de agosto uma sequência de atividades que integram a programação das Oficinas Culturais do espaço. Um dos destaques é a oficina gratuita Pesquisa Visual Pretocêntrica, que será realizada em quatro encontros, nos dias 7, 14, 21 e 28 de agosto, das 14h30 às 16h, sob a condução do artista visual, designer e educador Jader Mattos.

De acordo com a coordenação do Memorial, a atividade propõe um laboratório de pesquisa e criação voltado para artistas, estudantes, educadores e interessados em ampliar seus repertórios visuais por meio da investigação das visualidades negras presentes na cultura e no cotidiano.

A oficina Pesquisa Visual Pretocêntrica utiliza uma metodologia de investigação artística baseada na observação, na leitura crítica de imagens e na construção de repertórios autorais. A proposta parte da compreensão de que a experiência negra produz formas próprias de ocupar, representar e interpretar o território, estimulando os participantes a identificar essas referências e transformá-las em linguagem visual.

Ao longo dos quatro encontros, cujas inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente no Memorial Zumbi, serão desenvolvidas atividades de análise de imagens, pesquisa de referências, construção de repertório visual, experimentação de processos criativos e desenvolvimento de linguagem autoral.

Jader Mattos afirmou que a proposta não pretende ensinar uma estética pronta, mas estimular novos modos de olhar. "Mais do que produzir imagens sobre a negritude, a oficina propõe investigar como a presença negra organiza visualmente a cidade, a cultura e o cotidiano. A pesquisa torna-se um caminho para que cada participante desenvolva sua própria linguagem artística", afirmou o artista.

Outras oficinas

Além da oficina gratuita Pesquisa Visual Pretocêntrica, o Memorial Zumbi também promoverá, durante o mês de agosto, as seguintes atividades: Jongo Di Volta, comandado pelo Mestre Geraldinho, com encontros quinzenais às segundas-feiras, às 18h30; e Capoeira, sob a orientação do Mestre Grande, com aulas semanais às quintas-feiras, também às 18h30.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, destacou a importância da realização dessas oficinas no Memorial Zumbi durante o mês de agosto, e convidou a população a se inscrever e participar.

"Serão oficinas ricas em conteúdos culturais, que também valorizam a história e a ancestralidade do povo negro, ministradas por instrutores com ampla bagagem sobre os temas que irão abordar. Além disso, as aulas acontecerão em um espaço icônico de Volta Redonda. Visitem o Memorial Zumbi, conheçam melhor a história desse espaço cultural e participem das oficinas culturais em agosto", convidou Anderson de Souza.