Unidade atende 12 municípios do Médio Paraíba Fluminense e é referência regionalFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Centro Especializado em Reabilitação, em Volta Redonda, beneficia mais 10 pacientes com cadeiras motorizadas
Unidade atende 12 municípios do Médio Paraíba Fluminense e é referência regional no atendimento a pessoas com deficiência física, visual e intelectual
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Eventos culturais e inaugurações marcam mês de aniversário de Volta Redonda
Festa de 72 anos teve shows e Arraiá da Cidadania, entrega de obras da Saúde, Social, Esporte, Mobilidade Urbana e Segurança. Para agosto estão previstas mais melhorias, além de atividades pelo Mês da Juventude
Adolescente é apreendido por tráfico em Volta Redonda
Polícia apreendeu arma, drogas, munições, rádio comunicador e materiais utilizados pelo tráfico no bairro Roma
Policlínica da Melhor Idade completa 20 anos atendendo mais de mil pessoas por mês em Volta Redonda
Unidade é referência no atendimento de saúde à população idosa que mora no município
Volta Redonda celebra o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e de Tereza de Benguela
Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos promoveu rodas de conversa, atividades culturais e de beleza e roda de capoeira
Alunas do Ballet Educação representam Volta Redonda no Festival de Dança de Joinville
Bailarinas do projeto da Secretaria Municipal de Educação se apresentaram na segunda (27) e terça-feira (28) na 43ª edição do evento, considerado o maior do mundo
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