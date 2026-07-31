Unidade atende 12 municípios do Médio Paraíba Fluminense e é referência regional - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Unidade atende 12 municípios do Médio Paraíba Fluminense e é referência regionalFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 31/07/2026 16:26

Volta Redonda - O Centro Especializado em Reabilitação (CER III), em Volta Redonda, iniciou nesta sexta-feira (31) a entrega de 10 cadeiras de rodas motorizadas para pacientes atendidos pela unidade. Os equipamentos foram adquiridos de acordo com a demanda identificada nas avaliações realizadas pela equipe técnica do serviço, garantindo mais autonomia, mobilidade e qualidade de vida aos usuários.

Nesta etapa estão sendo beneficiados pacientes de cinco municípios da região: um de Volta Redonda, cinco de Resende, um de Piraí, dois de Porto Real e um de Paty do Alferes. Como o CER III é uma unidade de referência regional, o financiamento para aquisição das cadeiras motorizadas contempla pacientes dos municípios atendidos pelo serviço.

Entre os beneficiados está o morador do bairro Vila Mury, Vanderson Juvêncio, que utiliza cadeira de rodas há cinco anos. Emocionado ao receber o novo equipamento, ele destacou o impacto que a cadeira motorizada terá em sua rotina.

"Queria agradecer a todos. É um momento muito feliz para mim. Faço uso da cadeira de rodas há cinco anos e me locomovia em uma motinha do meu sobrinho. Essa nova cadeira vai melhorar tudo, principalmente a minha independência. Estou muito feliz, valeu a pena esperar", afirmou.

A dispensação das cadeiras motorizadas segue critérios técnicos rigorosos. Para receber o equipamento, o usuário deve apresentar deficiência física que impeça sua locomoção, possuir função motora preservada em pelo menos um dos membros superiores e ter cognição preservada, condição essencial para operar a cadeira com segurança e evitar acidentes. A indicação é definida durante avaliação realizada pelo fisioterapeuta do CER III.

"Quando a gente melhora a acessibilidade, também reduz a vulnerabilidade. A cadeira motorizada garante mais autonomia para esses pacientes. Nosso papel é avaliar cada caso e oferecer o recurso mais adequado para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida desses usuários", ressaltou o coordenador do CER III, Vladimir Lopes de Souza.

O serviço é realizado pelo município desde 2021. Parte dos recursos para aquisição dos equipamentos é proveniente do Faec (Fundo de Ações Estratégicas e Compensação), repassado pelo Governo Federal ao município.

Referência regional

Localizado no bairro Niterói, ao lado da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o Centro Especializado em Reabilitação (CER III) é credenciado pelo Governo Federal e atende os 12 municípios do Médio Paraíba Fluminense. A unidade é referência regional no atendimento a pessoas com deficiência física, visual e intelectual.

No CER III, os pacientes são acompanhados por uma equipe multidisciplinar responsável pela avaliação, prescrição, preparação, dispensação, adequação e treinamento para o uso de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, como bengalas e cadeiras de rodas, oferecendo atendimento especializado e promovendo mais independência e inclusão às pessoas com deficiência.