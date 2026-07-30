O adolescente e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet
Adolescente é apreendido por tráfico em Volta Redonda
Polícia apreendeu arma, drogas, munições, rádio comunicador e materiais utilizados pelo tráfico no bairro Roma
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