O adolescente e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Volta Redonda - Foto: Reprodução/Internet

O adolescente e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 30/07/2026 15:58 | Atualizado 30/07/2026 18:12

Volta Redonda - Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido por ato infracional análogo aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas na quarta-feira (29), no bairro Roma, em Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido por ato infracional análogo aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas na quarta-feira (29), no bairro Roma, em Volta Redonda . De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento pela Rua 8 quando receberam informações de que suspeitos armados estariam comercializando drogas em uma área de mata da região.

Ao se aproximarem do local, os policiais avistaram os suspeitos carregando uma sacola e uma mochila. Segundo a corporação, o grupo tentou fugir ao perceber a presença das equipes. Três deles conseguiram escapar, mesmo após um cerco policial e ordens de parada, enquanto o adolescente foi alcançado e apreendido.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola, 27 cartuchos intactos, um rádio transmissor, um cinto tático, duas mochilas, 12 pedras de crack, 87 tubos de cocaína, R$ 38 em dinheiro, além de diversas etiquetas e embalagens utilizadas para o armazenamento e comercialização de entorpecentes.

Ainda segundo a PM, durante as buscas no trajeto percorrido pelos suspeitos durante a fuga, foram encontradas 180 tiras de maconha abandonadas.

O adolescente e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Volta Redonda, onde a ocorrência foi registrada. Ele responderá por ato infracional análogo aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

A identidade do adolescente não foi divulgada. Até a publicação desta matéria, a defesa do envolvido não havia se manifestado.