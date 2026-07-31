Festa de 72 anos teve shows e Arraiá da Cidadania, entrega de obras da Saúde, Social, Esporte, Mobilidade Urbana e Segurança - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Festa de 72 anos teve shows e Arraiá da Cidadania, entrega de obras da Saúde, Social, Esporte, Mobilidade Urbana e SegurançaFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 31/07/2026 16:17

Volta Redonda - O mês de julho, que encerra nesta sexta-feira, dia 31, foi de festa em O mês de julho, que encerra nesta sexta-feira, dia 31, foi de festa em Volta Redonda. A cidade completou 72 anos de emancipação político-administrativa no dia 17, mas apresentações musicais e de dança, além de entregas de obras importantes aconteceram durante todo o mês.

Na área da Saúde, a população recebeu o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Conforto Jornalista Dicler Simões de Souza, que funciona 24h, e a Unidade Básica de Saúde da Família (USBF) Volta Grande, que atende das 7h às 19h. Ambas as unidades foram totalmente reformadas para garantir mais segurança, comodidade e acessibilidade à população e aos profissionais de saúde.

Para o esporte e lazer, foram revitalizados a Arena Esportiva do Aterrado e o Ginásio Poliesportivo do Siderlândia. Em relação à infraestrutura urbana, foi entregue o Trevo da Rodovia do Contorno, que ganhou iluminação e paisagismo. A segurança também avançou com a inauguração da base do programa Segurança Presente, da Polícia Militar, no bairro Retiro, próximo à Subprefeitura.

A Assistência Social ganhou mais uma unidade do Programa de Inclusão Produtiva, desta vez na Avenida Beira-Rio, no bairro Vila Mury. E a Segurança Alimentar e Nutricional foi reforçada com a implantação do segundo quiosque do Café do Trabalhador (em parceria com o governo estadual), que fica em um dos acessos ao Mercado Popular do bairro Retiro e funciona de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h, comercializando 250 kits de café da manhã pelo valor simbólico de R$ 0,50.

“É assim que gostamos de celebrar o aniversário de Volta Redonda, junto com a população. Teve muita festa e a entrega de serviços importantes. Tudo para melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos moradores”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto, avisando que um mês foi pouco para comemorar. “Já estamos preparando a programação para agosto com muita coisa boa para a população.”

Série de inaugurações segue em agosto

A primeira obra a ser entregue em agosto é referente à Mobilidade Urbana. A Prefeitura de Volta Redonda inaugura neste sábado, dia 1º, a nova rotatória de acesso ao bairro Belmonte, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio). A intervenção recebeu investimento de cerca de R$ 450 mil, com recursos próprios do município, e tem como principal objetivo aumentar a segurança viária e melhorar a fluidez do trânsito na região.

O local também passou a contar com um semáforo inteligente, que possui tecnologia de detecção de veículos, acionando a sinalização apenas quando identifica a presença de automóveis aguardando para realizar a conversão.

Está prevista também a entrega da revitalização da Avenida Alimo Antônio Francisco, no bairro Jardim Belvedere, que ganhou recapeamento asfáltico, nova iluminação e paisagismo em seus canteiros. E na área da Saúde, um consultório odontológico será implantado na Unidade Básica de Saúde da Família Roma II.

A sede do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, importante investimento em segurança pública para a população de Volta Redonda e de todo o Sul Fluminense, também deve ficar pronta neste mês de agosto. Erguida no bairro Roma, à margem da Rodovia Presidente Dutra, a estrutura foi planejada para oferecer condições adequadas ao trabalho operacional dos policiais e dos cães empregados em missões especializadas, além de garantir espaços modernos para treinamento, atendimento veterinário e atividades administrativas.

Vinculado ao Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar, o Batalhão de Ações com Cães é uma unidade especializada no emprego operacional de cães policiais em missões de alta complexidade. Entre as atribuições do BAC estão a busca e o resgate de pessoas desaparecidas, a captura de foragidos da Justiça, a localização de vítimas soterradas e restos mortais, a detecção de drogas, armas e explosivos, além do apoio a operações policiais e grandes eventos.

Cultura e lazer

No dia do aniversário de Volta Redonda, a Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, recebeu a população para o tradicional “Parabéns pra Você” com bolo gigante de seis metros. E durante o fim de semana, o local foi palco de grandes shows em parceria com o Sesc (Serviço Social do Comércio) e o Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista). O coral gospel Get Worship, Fernanda Abreu, Gaby Amarantos, Pretinho da Serrinha e Padre Fábio de Melo estavam na programação.

O Projeto Volta Redonda Cidade da Música (VRCM) também comemorou os 72 anos de Volta Redonda. Teve Recital de Câmara – Intercâmbio Musical e Cultural entre o projeto e a Universidade do Sul do Mississippi (USM), dos EUA; e apresentação da Orquestra de Cordas, da Banda de Concerto, da Banda Marcial e do Coro Infantojuvenil no Teatro Maestro Franklin Martins de Carvalho Junior, no bairro Laranjal.

No último final de semana de julho, a Praça Brasil sediou o “Arraiá da Cidadania”, maior festa no estilo junino do Sul Fluminense, que vai repassar mais de R$ 600 mil para entidades beneficentes do município. E nesta semana, quarta-feira (29), o espetáculo “O Céu de Bibi Ferreira” foi encenado no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr. e os ingressos foram trocados por litros de leite que também são doados às instituições filantrópicas de Volta Redonda.

Ainda em julho, a população pôde assistir ao XXXV Festival de Dança da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), que reuniu cerca de 3 mil bailarinos, em quatro dias na Praça Rotary, na Vila Santa Cecília.

Em agosto, as atividades pelo Mês da Juventude fazem a festa continuar em Volta Redonda. A programação começa neste domingo, dia 2, com um Aulão de Karatê, das 9h ao meio-dia, na Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta. No dia 16 de agosto, também no domingo, pela manhã, das 9h às 13h, acontece o Festival de Capoeira, no Memorial Zumbi; e à tarde, a partir das 16h, a Praça da Chaminé recebe a tradicional Batalha da Aposta, que segue até às 22h.

O dia 22 de agosto (sábado) será marcado por uma programação intensa. Das 8h às 12h será realizado o Torneio de Tênis, com continuidade no dia 23 de agosto (domingo), no mesmo horário, na Praça dos Ex-combatentes, no bairro Sessenta. Ainda no sábado, dia 22, das 16h às 23h, a Praça Brasil será palco do Festival da Juventude, principal evento da programação, reunindo atrações culturais, apresentações artísticas, música e diversas atividades voltadas ao público jovem.

Encerrando o mês de comemorações pelo Dia Internacional da Juventude (celebrado anualmente em 12 de agosto), acontece a Corrida da Juventude no dia 30 de agosto (domingo), das 7h às 11h, no Jardim Paraíba, com largada do Estádio Municipal General Sylvio Raulino de Oliveira, o Estádio da Cidadania.