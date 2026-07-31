Indicadores do ISP-RJ apontam queda expressiva nos principais crimes patrimoniais - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Indicadores do ISP-RJ apontam queda expressiva nos principais crimes patrimoniaisFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 31/07/2026 16:34

Volta Redonda - Volta Redonda registrou redução de 61,3% nos roubos de rua no primeiro semestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. O número de ocorrências caiu de 31 para 12, de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ), consolidando um dos principais indicadores de segurança monitorados pelo Governo do Estado.

O levantamento mostra ainda queda em outros crimes patrimoniais, reforçando os resultados das ações integradas desenvolvidas pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), em conjunto com as forças de segurança (Guarda Municipal, as polícias Militar, Civil e Federal). Além dos investimentos realizados pela administração municipal em tecnologia, videomonitoramento, inteligência e planejamento operacional.

Outro destaque foi a redução de 66,7% nos roubos a estabelecimentos comerciais, que passaram de 12 para quatro registros. Também houve queda de 42,9% nos roubos de celulares, reduzidos de sete para quatro casos, além da diminuição de 18,9% nos furtos de veículos, que passaram de 37 para 30 ocorrências.

O município ainda zerou os registros de roubo em coletivo no primeiro semestre deste ano, após contabilizar três casos no mesmo período de 2025. Já o número de roubos de veículos permaneceu estável, com sete ocorrências nos dois períodos analisados.

Outro indicador positivo foi a manutenção do latrocínio zerado, repetindo o resultado alcançado no primeiro semestre do ano passado.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que a redução dos indicadores em Volta Redonda é resultado de um trabalho permanente em prevenção, com investimentos em equipamentos, viaturas e material humano, além da integração entre as forças de segurança no município, aliado ao apoio da população.

“Os números demonstram que o investimento em tecnologia, inteligência e atuação integrada das forças de segurança em Volta Redonda tem produzido resultados concretos. Hoje somos uma referência em segurança pública e o nosso objetivo é continuar fortalecendo esse trabalho para oferecer cada vez mais segurança à população que tem acreditado e feito a diferença. Em Volta Redonda, segurança pública é um compromisso de todos”, afirmou o prefeito.