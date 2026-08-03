Competição aconteceu entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, em Campinas (SP)Foto: Divulgação/EMHVR
Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda conquista nove medalhas no Campeonato Brasileiro de Iniciantes
Competição aconteceu entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, em Campinas (SP)
Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda conquista nove medalhas no Campeonato Brasileiro de Iniciantes
Competição aconteceu entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, em Campinas (SP)
Oficina gratuita de Pesquisa Visual Pretocêntrica é destaque na programação de agosto do Memorial Zumbi, em Volta Redonda
Capacitação faz parte de uma série de atividades da Secretaria Municipal de Cultura. Inscrições podem ser feitas diretamente nos dias do evento
Parceria entre Prefeitura de Volta Redonda e Defensoria Pública da União leva acesso à Justiça e à cidadania ao Cras Três Poços
Ação itinerante ofereceu gratuitamente orientação jurídica para moradores e já passou por outros territórios da cidade, ampliando o acesso da população aos seus direitos
Volta Redonda reduz em mais de 60% os roubos de rua no primeiro semestre de 2026
Indicadores do ISP-RJ apontam queda expressiva nos principais crimes patrimoniais; município também manteve o latrocínio zerado no período
Centro Especializado em Reabilitação, em Volta Redonda, beneficia mais 10 pacientes com cadeiras motorizadas
Unidade atende 12 municípios do Médio Paraíba Fluminense e é referência regional no atendimento a pessoas com deficiência física, visual e intelectual
Eventos culturais e inaugurações marcam mês de aniversário de Volta Redonda
Festa de 72 anos teve shows e Arraiá da Cidadania, entrega de obras da Saúde, Social, Esporte, Mobilidade Urbana e Segurança. Para agosto estão previstas mais melhorias, além de atividades pelo Mês da Juventude
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