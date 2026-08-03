Competição aconteceu entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, em Campinas (SP) - Foto: Divulgação/EMHVR

Competição aconteceu entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, em Campinas (SP)Foto: Divulgação/EMHVR

Publicado 03/08/2026 15:18

Volta Redonda - A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), da Prefeitura de Volta Redonda, administrada pela Fundação Beatriz Gama (FBG), encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro de Iniciantes, disputado entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, em Campinas (SP), com uma campanha marcada por nove medalhas e excelentes resultados entre os principais competidores do país.

O maior destaque foi a amazona Luana da Cruz Velloso Reis Pinto, de 11 anos, que, montando Aramis, conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata. Com o desempenho, garantiu a 3ª colocação geral individual na categoria 60 cm, que reuniu cerca de 300 atletas de todo o Brasil.

Na mesma categoria, Lavínia Novato, também com Aramis, conquistou duas medalhas de ouro. Já Thiago Andrade Faria Lima, com Golden Girl, e Emily de Souza Rios, com Appaloosa, garantiram uma medalha de ouro cada. Miguel Philipe Martins, montando Golden Girl, completou o quadro de medalhas da equipe com uma de prata.

Na categoria Aspirantes (90 cm), Isabela Machado Carreira, com Don Quixote, conquistou uma medalha de bronze. A amazona também foi um dos destaques da competição ao classificar seus dois cavalos para a grande final e completar seis percursos sem faltas, encerrando o campeonato na 17ª colocação com Don Quixote, e na 24ª posição com Golden Boy, em uma categoria com 124 concorrentes.

Outro resultado expressivo foi alcançado por Bernardo Pacheco Brito, que, montando Hércules, realizou três percursos sem penalizações e terminou o campeonato entre os 30 melhores do Brasil na categoria Principal (80 cm), disputada por 208 atletas.

"Cada medalha representa o empenho dos atletas, dos instrutores e de toda a equipe que trabalha diariamente para fortalecer o hipismo em nossa cidade. Ficamos muito felizes em ver nossos alunos se destacando em uma competição de nível nacional e levando o nome de Volta Redonda ao pódio", destacou o presidente da FBG, Vitor Hugo de Oliveira.

Escola é referência no Brasil

Pioneira no país, a Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda é reconhecida como a primeira escola pública de hipismo do Brasil. Ao longo dos anos, a iniciativa vem acumulando resultados expressivos em competições estaduais e nacionais, consolidando-se como referência na formação de atletas e no incentivo à modalidade.

As aulas são gratuitas e acontecem na Ilha São João, às terças, quartas e quintas-feiras, das 8h às 17h, sob a orientação dos instrutores Yasser Pereira e Iury Andrade, que acompanham o desenvolvimento técnico dos alunos e a preparação para as competições.