Evento terá participação da Orquestra de Cordas de Volta RedondaFoto: Arquivo - Secom/PMVR
Volta Redonda abre programação da 32ª edição do Rio Cello, maior festival de violoncelos do Brasil
Cidade será a primeira a receber o evento, com concertos gratuitos e participação da Orquestra de Cordas de Volta Redonda
Volta Redonda abre programação da 32ª edição do Rio Cello, maior festival de violoncelos do Brasil
Cidade será a primeira a receber o evento, com concertos gratuitos e participação da Orquestra de Cordas de Volta Redonda
Suspeito de furto a supermercado é preso em flagrante em Volta Redonda
Ação do Sistema Integrado de Segurança Pública encontrou homem com produtos furtados; ele permaneceu detido após análise de imagens
Hospital Munir Rafful faz primeira captação de órgãos de 2026
Dois rins e um fígado vão beneficiar pacientes que estão na fila única de espera em todo o estado do Rio
Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda conquista nove medalhas no Campeonato Brasileiro de Iniciantes
Competição aconteceu entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, em Campinas (SP)
Oficina gratuita de Pesquisa Visual Pretocêntrica é destaque na programação de agosto do Memorial Zumbi, em Volta Redonda
Capacitação faz parte de uma série de atividades da Secretaria Municipal de Cultura. Inscrições podem ser feitas diretamente nos dias do evento
Parceria entre Prefeitura de Volta Redonda e Defensoria Pública da União leva acesso à Justiça e à cidadania ao Cras Três Poços
Ação itinerante ofereceu gratuitamente orientação jurídica para moradores e já passou por outros territórios da cidade, ampliando o acesso da população aos seus direitos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.