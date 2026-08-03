Ação do Sistema Integrado de Segurança Pública encontrou homem com produtos furtadosFoto: Divulgação/Semop
Suspeito de furto a supermercado é preso em flagrante em Volta Redonda
Ação do Sistema Integrado de Segurança Pública encontrou homem com produtos furtados; ele permaneceu detido após análise de imagens
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Hospital Munir Rafful faz primeira captação de órgãos de 2026
Dois rins e um fígado vão beneficiar pacientes que estão na fila única de espera em todo o estado do Rio
Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda conquista nove medalhas no Campeonato Brasileiro de Iniciantes
Competição aconteceu entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, em Campinas (SP)
Oficina gratuita de Pesquisa Visual Pretocêntrica é destaque na programação de agosto do Memorial Zumbi, em Volta Redonda
Capacitação faz parte de uma série de atividades da Secretaria Municipal de Cultura. Inscrições podem ser feitas diretamente nos dias do evento
Parceria entre Prefeitura de Volta Redonda e Defensoria Pública da União leva acesso à Justiça e à cidadania ao Cras Três Poços
Ação itinerante ofereceu gratuitamente orientação jurídica para moradores e já passou por outros territórios da cidade, ampliando o acesso da população aos seus direitos
Volta Redonda reduz em mais de 60% os roubos de rua no primeiro semestre de 2026
Indicadores do ISP-RJ apontam queda expressiva nos principais crimes patrimoniais; município também manteve o latrocínio zerado no período
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