Ação do Sistema Integrado de Segurança Pública encontrou homem com produtos furtados - Foto: Divulgação/Semop

Ação do Sistema Integrado de Segurança Pública encontrou homem com produtos furtadosFoto: Divulgação/Semop

Publicado 03/08/2026 15:37

Volta Redonda - Uma ação do Sistema Integrado de Segurança Pública de Uma ação do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda resultou na prisão de um homem de 31 anos suspeito de furto a um estabelecimento comercial na manhã desta segunda-feira (3). A ocorrência contou com a atuação de policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e de agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), que agiram rapidamente após o recebimento de informações sobre o crime.

A equipe foi acionada por volta das 5h para verificar uma denúncia de um possível furto em andamento no bairro Voldac. Ao chegarem ao endereço informado, os agentes não localizaram nenhuma irregularidade no local, mas intensificaram o patrulhamento pelas proximidades.

Durante as buscas, os policiais abordaram um homem que carregava diversos produtos alimentícios e utensílios descartáveis, entre eles caixas de biscoitos, paçocas, uvas, achocolatado, colheres plásticas, tampas para copos e uma cobertura para sorvete.

Questionado sobre a origem dos materiais, o suspeito afirmou que teria recolhido os produtos em uma lixeira no bairro Aterrado, alegando que eles haviam sido descartados por dois homens em situação de rua que estariam fugindo após cometer um furto.

Diante das circunstâncias, o homem foi conduzido, juntamente com todo o material apreendido, para a Delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.

Após a análise das imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento comercial, a Polícia Civil confirmou a participação do suspeito no furto. Ele foi autuado por furto e permaneceu preso. Até o momento, não obtivemos resposta da defesa do suspeito.