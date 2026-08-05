A ocorrência aconteceu no bairro São GeraldoFoto: Divulgação/Semop
Patrulha de Proteção ao Idoso auxilia vítima de agressão e localiza adolescentes suspeitos em Volta Redonda
Guarda Municipal prestou atendimento ao idoso de 65 anos, acionou apoio médico e conduziu jovens à delegacia; terceiro ainda não foi localizado
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Terceiro ciclo do Trilha Criativa tem início em Volta Redonda com capacitação gratuita para jovens
Programa da Secretaria Municipal da Juventude, em parceria com o Sebrae e a Estácio, oferece formação em diversas áreas
Prefeitura de Volta Redonda leva cultura aos asilos com novo projeto de atividades para idosos
Iniciativa vai oferecer apresentações musicais, oficinas, contação de histórias e sessões de cinema, promovendo momentos de lazer, integração e bem-estar
Subprefeitura do Santo Agostinho sedia processos seletivos para vagas de emprego no comércio e na indústria
Entrevistas para diversas funções em supermercado será nesta quarta (5); e para limpeza industrial e social pela CBSI será na quinta (6)
Guarda Municipal de Volta Redonda prende procurado por dívida de pensão alimentícia
Ação contou com informações do setor de Inteligência e apoio do sistema de videomonitoramento da cidade; suspeito foi localizado na Rodovia dos Metalúrgicos
Volta Redonda abre programação da 32ª edição do Rio Cello, maior festival de violoncelos do Brasil
Cidade será a primeira a receber o evento, com concertos gratuitos e participação da Orquestra de Cordas de Volta Redonda
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