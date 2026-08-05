A ocorrência aconteceu no bairro São Geraldo - Foto: Divulgação/Semop

A ocorrência aconteceu no bairro São GeraldoFoto: Divulgação/Semop

Publicado 05/08/2026 17:44

Volta Redonda - A Patrulha de Proteção ao Idoso, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de A Patrulha de Proteção ao Idoso, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda realizado por meio da Guarda Municipal, atuou no atendimento a um idoso de 65 anos vítima de agressão na tarde dessa terça-feira (4), no bairro São Geraldo. A ação contou com o apoio de outras equipes da corporação e resultou na localização de dois adolescentes suspeitos de participação no caso.

A ocorrência foi registrada por volta das 15h40, quando a Patrulha de Proteção ao Idoso recebeu informações de que três adolescentes teriam agredido um idoso. Ao chegarem ao local, os guardas municipais encontraram a vítima com sangramento no rosto e em um dos ouvidos. Segundo relato do próprio idoso, as lesões foram provocadas durante as agressões, após ter se desentendido com os jovens.

O homem recebeu atendimento e foi encaminhado para receber cuidados médicos no Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (HNSG), no bairro Aterrado. Após o atendimento na unidade de saúde, ele foi levado à 93ª Delegacia de Polícia (93ª DP), onde a ocorrência foi registrada.

Enquanto a Patrulha do Idoso prestava assistência à vítima, guardas municipais realizaram buscas pela região. Durante o patrulhamento, os agentes localizaram, em momentos distintos, dois adolescentes, de 14 e 17 anos, apontados como suspeitos de envolvimento na agressão. Eles foram conduzidos à 93ª DP para os procedimentos legais. Um terceiro suspeito não foi localizado e o caso seguirá sendo apurado pela Polícia Civil.

Os dois adolescentes responderão por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal e foram liberados para aguardarem o andamento do procedimento em liberdade. Até o momento, não obtivemos resposta da defesa dos suspeitos.

Patrulha de Proteção ao Idoso e denúncias

A Patrulha de Proteção ao Idoso é um serviço pioneiro de Volta Redonda. Composto por guardas municipais e um psicólogo, a patrulha tem atuação especializada no acolhimento, prevenção e enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Para denunciar casos de violação de direitos ou violência contra pessoas idosas, a população pode acionar o Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), da Polícia Civil, pelo telefone 197; a Guarda Municipal, pelo 153; ou ainda o Disque 100, serviço nacional vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Também é possível buscar ajuda pelo 190, da Polícia Militar, diretamente na 93ª Delegacia de Polícia, com a Patrulha de Proteção ao Idoso, ou ainda na Assistência Social Jurídica da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).