O programa oferece cursos em diversas áreas de formação - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

O programa oferece cursos em diversas áreas de formaçãoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 05/08/2026 17:37

Volta Redonda - Teve início nessa terça-feira (4) o terceiro ciclo do Trilha Criativa, programa gratuito de capacitação promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Teve início nessa terça-feira (4) o terceiro ciclo do Trilha Criativa, programa gratuito de capacitação promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e a Universidade Estácio. A iniciativa tem como objetivo preparar jovens para transformar habilidades criativas em oportunidades reais de geração de renda e inserção no mercado de trabalho.

Nesta edição, os participantes terão acesso a uma formação prática nas áreas de marketing digital, produção de conteúdo, design, fotografia, vídeo e empreendedorismo, com foco no desenvolvimento profissional da juventude e na atuação no ambiente digital e na economia criativa.

A aluna Isabel contou que conheceu o Trilha Criativa pelas redes sociais da Sejuv e decidiu se inscrever para ampliar seus conhecimentos na área em que já atua. "Conheci o curso através do Instagram da Sejuv. Me chamou muito a atenção, porque eu já estou nesse mercado, mas acredito que sempre é interessante ampliar o conhecimento. Já vi que vai ser muito interessante, que vai agregar bastante. Gostei muito do professor e do ambiente. Recomendo para todo mundo", afirmou.

Também aluno do programa, o sociólogo Lawson, de 25 anos, destacou a importância da iniciativa para quem deseja empreender. "Acompanho a Sejuv há muito tempo pelas redes sociais, eles vêm desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Estou participando do Trilha Criativa para desenvolver e estruturar a minha própria empresa, pois eu já trabalho nessa área. Acredito que essa parceria entre o poder público e a iniciativa privada tende a gerar muitos frutos para a juventude do município", disse.

Metodologia

As oficinas são realizadas presencialmente, com encontros de três a quatro horas de duração, utilizando uma metodologia baseada no aprendizado prático, o chamado "mão na massa". Durante o programa, os participantes irão desenvolver portfólios, produzir conteúdos reais e receber orientações voltadas ao empreendedorismo jovem.

Ao longo da capacitação, os participantes terão acesso a conteúdos como introdução ao marketing, posicionamento e definição de público-alvo, design utilizando a plataforma Canva, fotografia e produção de vídeos para redes sociais, precificação de serviços e formalização profissional por meio do Microempreendedor Individual (MEI). O programa também inclui módulos sobre projeto de vida, planejamento de carreira e desenvolvimento de competências comportamentais, como comunicação, criatividade aplicada e organização profissional.

"Estamos iniciando mais uma programação do Mês da Juventude, agora com o terceiro ciclo do Trilha Criativa, um projeto de capacitação na área de marketing que tem dado muito certo. Continuamos trabalhando muito em prol da juventude de Volta Redonda", destacou o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho.