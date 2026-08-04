Iniciativa vai oferecer apresentações musicais, oficinas, contação de histórias e sessões de cinema - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Iniciativa vai oferecer apresentações musicais, oficinas, contação de histórias e sessões de cinemaFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 04/08/2026 17:29

Volta Redonda - A Prefeitura de A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), iniciou nesta terça-feira (4) um novo projeto que vai levar atrações culturais aos asilos do município. A iniciativa foi criada a pedido do prefeito Antonio Francisco Neto, com o objetivo de ampliar as ações voltadas à população idosa, promovendo momentos de lazer, integração e bem-estar para os moradores das instituições de longa permanência.

O projeto prevê atividades semanais, todas as terças, quartas e quintas-feiras, contemplando os asilos da cidade com uma programação permanente e diversificada. Nesta primeira semana, as ações começaram com apresentações musicais de duplas da Arena da Viola.

A abertura aconteceu nesta terça-feira (4), no Asilo Dom Bosco, com a apresentação da dupla Irmãos Vieira. Neide Salvino da Silva, de 67 anos, destacou a satisfação em participar da atividade. "Estou gostando muito, espero que tenha mais vezes. Gosto muito da música de viola", afirmou.

Tereza Aparecida Jaques, de 76 anos, também elogiou a apresentação e demonstrou entusiasmo com a continuidade do projeto. "Gostei muito, eu quero que eles voltem logo. Foi muito bom", disse.

Para a psicóloga do Asilo Dom Bosco, Angélica Emilie Santos, ações como essa têm um papel importante no fortalecimento do bem-estar dos idosos e complementam o trabalho realizado diariamente pela instituição.

"Essas ações externas são fundamentais para complementar o que nós desenvolvemos aqui com os nossos idosos, porque auxilia no sentimento de pertencimento na sociedade como um todo e também valoriza seus conhecimentos e suas vivências da época em que eram mais novos. Essa iniciativa enriquece o que nós oferecemos para eles como atividades complementares", ressaltou.

Programação

A programação continua na quarta-feira (5), no Lar dos Velhinhos, com o show de Sônia Silva e Paranaense. Na quinta-feira (6), será a vez da dupla Amorim e Amaral se apresentar no Asilo da Legião da Boa Vontade (LBV), no bairro Santa Cruz.

Além das apresentações musicais, o projeto contará, nas próximas semanas, com atividades da Biblioteca Sobre Rodas, contação de histórias, atrações circenses, oficinas de artes visuais, com pintura e massinha, e sessões de cinema. A proposta é oferecer uma programação variada, proporcionando mais qualidade de vida, inclusão e acesso à cultura para os idosos acolhidos nas instituições do município.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, afirmou que a iniciativa busca ampliar o acesso às atividades culturais e proporcionar experiências que contribuam para o bem-estar e a inclusão dos idosos.

"Nosso objetivo é fazer com que a cultura chegue a todos os públicos, especialmente àqueles que, muitas vezes, têm menos oportunidades de participar das atividades realizadas na cidade. Vamos oferecer uma programação diversificada, levando música, arte, literatura e entretenimento diretamente aos asilos, promovendo momentos de interação, emoção e humanização para os idosos", declarou.

"Queremos levar alegria, acolhimento e momentos especiais para os nossos idosos. A cultura tem um papel transformador e é uma ferramenta importante para promover bem-estar, fortalecer vínculos e melhorar a qualidade de vida. Esse projeto foi pensado com muito carinho para que essas pessoas se sintam lembradas, valorizadas e incluídas", destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.