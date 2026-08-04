As entrevistas serão realizadas na quarta-feira (5) e na quinta-feira (6)Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Subprefeitura do Santo Agostinho sedia processos seletivos para vagas de emprego no comércio e na indústria
Entrevistas para diversas funções em supermercado será nesta quarta (5); e para limpeza industrial e social pela CBSI será na quinta (6)
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Guarda Municipal de Volta Redonda prende procurado por dívida de pensão alimentícia
Ação contou com informações do setor de Inteligência e apoio do sistema de videomonitoramento da cidade; suspeito foi localizado na Rodovia dos Metalúrgicos
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Cidade será a primeira a receber o evento, com concertos gratuitos e participação da Orquestra de Cordas de Volta Redonda
Suspeito de furto a supermercado é preso em flagrante em Volta Redonda
Ação do Sistema Integrado de Segurança Pública encontrou homem com produtos furtados; ele permaneceu detido após análise de imagens
Hospital Munir Rafful faz primeira captação de órgãos de 2026
Dois rins e um fígado vão beneficiar pacientes que estão na fila única de espera em todo o estado do Rio
Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda conquista nove medalhas no Campeonato Brasileiro de Iniciantes
Competição aconteceu entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, em Campinas (SP)
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