As entrevistas serão realizadas na quarta-feira (5) e na quinta-feira (6) - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

As entrevistas serão realizadas na quarta-feira (5) e na quinta-feira (6)Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 04/08/2026 16:03

Volta Redonda - A Subprefeitura do Santo Agostinho, em A Subprefeitura do Santo Agostinho, em Volta Redonda , vai sediar processos seletivos para vagas de emprego no comércio e na indústria. A Rede Supermarket de supermercados, em parceria com o Sine (Sistema Nacional de Emprego), vai entrevistar, nesta quarta-feira, dia 5, às 14h, candidatos para diversas funções nas lojas. E na quinta-feira, dia 6, às 9h, a CBSI (Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura) faz seleção para vagas em limpeza social e industrial. A subprefeitura fica na Rua Jayme Martins, nº 705.

O Supermarket tem vagas disponíveis para atendente de açougue, açougueiro, atendente de salgado, atendente de padaria, padeiro, atendente de frios, operador de caixa, operador de loja, operador de depósito e auxiliar de cozinha. A rede de supermercados também tem oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCD) e pessoas com mais de 50 anos. É importante levar o currículo na hora da entrevista.

A CBSI fará dois processos seletivos nesta quinta-feira, dia 6, na Subprefeitura do Santo Agostinho. A empresa tem 70 vagas para líder de limpeza social e auxiliar de limpeza social. Entre os requisitos para ser selecionado é desejável o ensino fundamental completo; disponibilidade para atividades que exigem esforço físico moderado e intenso; disponibilidade para trabalhar em turnos; atuação em ambiente industrial; e para as vagas de líder, ter experiência será um diferencial.

Para líder de limpeza industrial e auxiliar de limpeza industrial são 80 vagas disponíveis. Também é desejável que os candidatos às funções tenham o ensino fundamental completo; e para as vagas de líder, ter experiência contará como diferencial. As entrevistas serão às 9h e é importante levar o currículo.

O subprefeito do Santo Agostinho, Ednilson Vampirinho, afirmou que a implantação da subprefeitura aproximou a comunidade dos serviços públicos e a equipe está sempre atenta às demandas da população.

“Como temos um balcão de empregos permanente na subprefeitura, sabemos que a inserção no mercado de trabalho é uma necessidade. A partir daí, buscamos parcerias com empresas para que façam aqui o processo seletivo para preencher suas vagas”, falou Vampirinho.