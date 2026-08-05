A capacitação aconteceu no Kartódromo de Volta RedondaFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Ordem Pública de Volta Redonda capacita militares do Exército em curso de batedor
Treinamento realizado no Kartódromo Internacional abordou técnicas que visam preparar os profissionais para atuação em deslocamentos táticos e missões
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Patrulha de Proteção ao Idoso auxilia vítima de agressão e localiza adolescentes suspeitos em Volta Redonda
Guarda Municipal prestou atendimento ao idoso de 65 anos, acionou apoio médico e conduziu jovens à delegacia; terceiro ainda não foi localizado
Terceiro ciclo do Trilha Criativa tem início em Volta Redonda com capacitação gratuita para jovens
Programa da Secretaria Municipal da Juventude, em parceria com o Sebrae e a Estácio, oferece formação em diversas áreas
Prefeitura de Volta Redonda leva cultura aos asilos com novo projeto de atividades para idosos
Iniciativa vai oferecer apresentações musicais, oficinas, contação de histórias e sessões de cinema, promovendo momentos de lazer, integração e bem-estar
Subprefeitura do Santo Agostinho sedia processos seletivos para vagas de emprego no comércio e na indústria
Entrevistas para diversas funções em supermercado será nesta quarta (5); e para limpeza industrial e social pela CBSI será na quinta (6)
Guarda Municipal de Volta Redonda prende procurado por dívida de pensão alimentícia
Ação contou com informações do setor de Inteligência e apoio do sistema de videomonitoramento da cidade; suspeito foi localizado na Rodovia dos Metalúrgicos
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