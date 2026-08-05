A capacitação aconteceu no Kartódromo de Volta Redonda - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

A capacitação aconteceu no Kartódromo de Volta RedondaFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 05/08/2026 17:55

Volta Redonda - O servidor da Secretaria Municipal de O servidor da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda e piloto profissional de motovelocidade, Helder Shad, foi o responsável por ministrar uma capacitação para militares do Exército Brasileiro durante o Curso de Formação de Motociclista Militar e Batedor. O treinamento foi realizado nessa terça e quarta-feira (4 e 5), no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, no bairro Aero Clube.

A iniciativa visa preparar os militares para atuação em deslocamentos táticos e missões. Com foco na qualificação técnica e no aprimoramento operacional, o curso ofereceu aos participantes instruções práticas de pilotagem, incluindo condução em alta e baixa velocidade, técnicas avançadas de frenagem, desvios rápidos de obstáculos e aplicação do contraesterço – manobra fundamental para garantir maior controle, estabilidade e precisão na execução de curvas.

Um dos diferenciais da capacitação é a metodologia aplicada. Apesar das aulas teóricas serem ministradas para toda a turma, a etapa prática é desenvolvida de forma individualizada, permitindo que cada militar seja acompanhado de acordo com seu nível técnico e suas necessidades de aperfeiçoamento.

Segundo Helder Shad, essa metodologia garante um aprendizado mais eficiente e prepara os militares para situações reais enfrentadas durante o serviço, contribuindo diretamente para a proteção da sociedade e garantindo maior segurança da tropa na execução das atividades.

“Nosso objetivo é formar pilotos altamente preparados, capazes de conduzir a motocicleta com técnica, segurança e controle em qualquer situação. Trabalhamos muito além da pilotagem. Corrigimos postura, frenagem, curvas, equilíbrio e tomada de decisão. E como o curso ocorre dentro desse circuito, um ambiente controlado, o diferencial é justamente o acompanhamento individual de cada aluno durante a prática, permitindo identificar dificuldades específicas e potencializar o desempenho de cada militar”, explicou Shad.

Ao longo do curso, os participantes também passaram por avaliações práticas e teóricas. Para conquistar a certificação, é necessário atingir os índices mínimos de desempenho estabelecidos pela instrução. Os aprovados receberam, ao final da capacitação, um certificado de conclusão.

‘Pilotagem Segura e Cidadã’

Com mais de 13 anos atuando na formação de militares e profissionais das forças de segurança, Helder Shad também ministra cursos de pilotagem para motociclistas civis, além de participar de ações voltadas à educação para o trânsito. Umas delas é o curso gratuito de técnicas de ‘Pilotagem Segura e Cidadã’, oferecido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Semop. Com aulas todas as terças-feiras, o curso conta com conteúdo teórico e prático, abordando técnicas de condução do veículo e noções de educação no trânsito. O público-alvo são motociclistas habilitados.

As inscrições para o curso de pilotagem podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, na Semop, localizada na Ilha São João, ou pelo telefone (24) 99288-5500 (WhatsApp). Os interessados precisam ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A e possuir moto de até 300cc, já que as aulas ocorrem no veículo do aluno.