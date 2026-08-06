Iniciativa faz parte da adesão à Campanha da Fraternidade 2026Foto: Arquivo - Secom/PMVR
Volta Redonda avança na construção de mais de 2 mil moradias do Minha Casa, Minha Vida
Município prepara ida a Brasília em busca de recursos para viabilizar construção de novos empreendimentos; iniciativa faz parte da adesão à Campanha da Fraternidade 2026
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Com apoio da prefeitura, Volta Redonda Futsal confirma sua participação no Campeonato Estadual
Equipe disputará a competição com times nas categorias Sub-15 e Sub-17; ambos estreiam no sábado (8), no Ginásio Poliesportivo Amaro Inácio, no Retiro
Hemonúcleo de Volta Redonda recebe universitários da UFF em ação de doação de Sangue
Estudantes aderiram à campanha ‘Jovem Sangue Bom’ realizada pela prefeitura em parceria com a universidade
Ordem Pública de Volta Redonda capacita militares do Exército em curso de batedor
Treinamento realizado no Kartódromo Internacional abordou técnicas que visam preparar os profissionais para atuação em deslocamentos táticos e missões
Patrulha de Proteção ao Idoso auxilia vítima de agressão e localiza adolescentes suspeitos em Volta Redonda
Guarda Municipal prestou atendimento ao idoso de 65 anos, acionou apoio médico e conduziu jovens à delegacia; terceiro ainda não foi localizado
Terceiro ciclo do Trilha Criativa tem início em Volta Redonda com capacitação gratuita para jovens
Programa da Secretaria Municipal da Juventude, em parceria com o Sebrae e a Estácio, oferece formação em diversas áreas
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