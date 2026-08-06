Iniciativa faz parte da adesão à Campanha da Fraternidade 2026 - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Iniciativa faz parte da adesão à Campanha da Fraternidade 2026Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 06/08/2026 16:30

Volta Redonda - A Prefeitura de A Prefeitura de Volta Redonda deu mais um passo importante para ampliar o acesso à moradia no município. A Câmara Municipal aprovou as Leis Municipais nº 6.862, 6.863 e 6.864, que autorizam a prefeitura a doar áreas públicas ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), administrado pela Caixa Econômica Federal, para a implantação de novos empreendimentos do programa Minha Casa, Minha Vida. Com a aprovação da legislação, o governo municipal inicia agora uma nova etapa: buscar, em Brasília, os recursos necessários para viabilizar a construção de mais de duas mil novas unidades habitacionais.

Os novos empreendimentos serão implantados em adesão à Campanha da Fraternidade 2026, promovida pela Igreja Católica, que neste ano tem como tema "Fraternidade e Moradia".

A expectativa é que os novos condomínios sejam construídos nos bairros Açude, Retiro (região da Fundação Beatriz Gama), Vale Verde, Santa Rita do Zarur, Fazendinha, Jardim Belmonte e Roma. Com a autorização para a doação das áreas já aprovada pelo Legislativo, a prefeitura dará sequência às tratativas junto ao Governo Federal e à Caixa Econômica Federal para garantir os recursos que permitirão a execução das obras.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que a aprovação das leis representa um avanço decisivo para a concretização do projeto. "Com a aprovação dessas leis damos um passo fundamental para tirar esse projeto do papel. Agora vamos a Brasília buscar os recursos necessários para transformar esse sonho em realidade. É uma iniciativa que ganha um significado ainda maior por fazer parte da adesão de Volta Redonda à Campanha da Fraternidade, que neste ano trata da moradia digna. Nosso compromisso é trabalhar para que mais de duas mil famílias realizem o sonho da casa própria", afirmou.

O primeiro empreendimento dessa nova etapa, no Morada do Campo, está em fase final de construção e contará com 192 unidades habitacionais. A prefeitura também manterá o padrão adotado nos empreendimentos do programa no município, entregando as moradias com vaso sanitário com assento, box para banheiro, chuveiro elétrico, além de reforço na iluminação pública e sistema de monitoramento por câmeras.

Mais de 2,5 mil famílias já foram beneficiadas

Desde o lançamento do Minha Casa, Minha Vida, em 2009, mais de 2,5 mil famílias já foram beneficiadas em Volta Redonda, por meio da parceria entre os governos municipal e federal. As unidades foram construídas nos bairros Santa Cruz, Candelária, São Sebastião, Roma, Jardim Cidade do Aço, Três Poços e Belmonte.